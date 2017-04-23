Волочкова погрязла в долгах из-за бывшего мужа

Балерина Анастасия Волочкова рассказала, что находится в бедственном положении. У артистки нет денег даже на самые элементарные вещи для дочери.

"Мне тяжело растить Аришу одной, потому что она иногда заказывает по Интернету какую-то дешевку, говорит: мам, это не дорого, можно я это закажу, это 400 рублей… мама, папа же должен тебе денег, я знаю что у нас их нет", – сказала Волочкова в программе "Ты не поверишь!" на НТВ.

По словам балерины, она считает каждую копейку. Только на бытовые нужды и зарплату сотрудникам у Анастасии уходит внушительная сумма. Но этих денег у Волочковой нет, поэтому копятся долги по коммуналке.

"Я не могу заплатить зарплату своим сотрудникам – хозяюшке Раечке, водителю, коллективу… Я не плачу коммуналку, аренду. Зарплата в месяц всей моей команде – около миллиона рублей", – пояснила Анастасия.

Публикация от Анастасия Волочкова (@volochkova_art) Апр 22 2017 в 10:08 PDT

При этом бывший муж, взявший несколько миллионов в долг у артистки, теперь не обращает внимания на ее проблемы. "У меня был ужасный момент, который меня очень сильно огорчил, когда его помощник отказал нам в деньгах на техническое обслуживание моей машины и я спросила: Игорь, а если я разобьюсь на этом автомобиле, кому нужна будет эта дочь", – посетовала Волочкова.



Напомним, бизнесмен Игорь Вдовин взял в долг у супруги 3 миллиона долларов и обещал вернуть с процентами. Позже пара рассталась, но в течение семи лет Вдовин исправно платил по счетам. Однако бизнесмен прекратил давать деньги Волочковой и заявил, что больше ничего не должен.