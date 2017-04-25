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Волочкова укрыла в своем доме Лолиту с ребенком

Анастасия Волочкова. Фото: GLOBAL LOOK press/Anatoly Lomokhov
Балерина уверяет, что не могла пройти мимо попавшей в беду мамы. И теперь считает гостей из Средней Азии частью своей семьи.
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Жизни таджиков-гастарбайтеров Лолиты и Рустама можно позавидовать. Живут они не в общежитии с крысами, а в элитном поместье на Новой Риге. Его владелица - сама Анастасия Волочкова.  

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Анастасия Юрьевна Волочкова балерина

Балерина случайно узнала о непростой судьбе этих выходцев из Средней Азии. Они, как и многие их земляки, приехали в Москву на заработки, но в столице  столкнулись с большими проблемами. Чтобы снять жилье, им были нужны деньги, а их не было.

К тому же выяснилось, что Лолита ждет ребенка. Попав в безвыходное положение и совсем отчаявшись, они неожиданно для себя повстречали Волочкову. Балерина, выслушав их драматическую историю, так растрогалась, что пригласила пару жить к себе домой.

Она выделила гастарбайтерам две комнаты с гостиной в доме для персонала. А после выписки из роддома Лолиту с ребенком привезли так же в дом к Волочковой. Настя купила девочке все необходимые вещи, в том числе роскошную коляску и кровать. А родителей устроила к себе на работу. Теперь они помогают Волочковой по дому, получая за это приличную зарплату. Таджиков балерина теперь считает частью своей семьи. Да и все праздники они отмечают вместе.

"Считаю, что, если можем чем-то помочь людям, мы должны это обязательно делать. Если каждый из нас будет стараться привносить в нашу жизнь хоть чуточку добра, мир непременно станет лучше", – цитирует Настю газета "Зажигай!"

Автор: Иван Губкин25 апреля 2017, 00:27
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