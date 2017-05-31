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Фадеев показал неожиданное видео пропавшей Савичевой

Юлия Савичева и Максим Фадеев. Фото: instagram.com/yuliasavicheva
Уже больше года журналисты и поклонники Юлии Савичевой гадают, куда и почему она пропала на столь долгий срок. Продюсер артистки Максим Фадеев неожиданно показал видео своей подопечной.
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Однако радоваться рано. Клип был снят задолго до подозрительного исчезновения Юлии. На нем молодая и беззаботная исполнительница гуляет по пляжу на курорте.

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"Нашел на одном из хардов готовый, но не выпущенный клип Юли Савичевой, – сообщил подписчикам в Instagram Фадеев. – Несколько лет назад мы его не стали релизить, но может быть именно сейчас пришло его время?"

Максим объяснил, почему найденное видео особенно ценно сейчас. "Я почему-то взглянул на него по-другому... Он мне показался таким душевным, простым в своем исполнении, но очень глубоким по своим внутренним составляющим. Делюсь с вами отрывком. Что скажете? Стоит выпустить или нет?" – поинтересовался у пользователей Сети продюсер.

Комментаторы массово стали просить обнародовать видео целиком, потому что за долгие месяцы успели соскучиться по Юлии, неизвестно где находящейся в данный момент. Репортеры подозревают, что звезда эстрады родила и поэтому скрывается.

В разных СМИ регулярно появляются сообщения о том, что 30-летняя Савичева родила в Португалии. Прошлой весной папарацци узрели под просторным нарядом Юлии округлившийся животик. И с тех пор регулярно журналисты в своих статьях делают артистку мамой.

Журналисты даже вышли на бабушку исполнительницы. Она многозначительно заметила, что просто так надолго люди не уезжают за рубеж. Мол, обстоятельства вынудили Савичеву и ее мужа Александра Аршинова скрыться от любопытных глаз. Однако родственница Юлии и слова не проронила о предполагаемых родах артистки.

Тогда репортеры призвали к ответу Фадеева, который покровительствует девушке еще со времен ее участия в "Фабрике звезд". Акулы пера спросили у продюсера, куда пропала певица и почему она упорно не показывает в Instagram свою фигуру, демонстрируя исключительно лицо. Продюсер заверил, что родов не было, а новости об этом не соответствуют действительности.

Фадеев держит руку на пульсе Савичевой. "Не каждый день, но раза два в неделю точно мы созваниваемся. Я в курсе всего, что происходит, она присылает демонстрационнки свои, показывает музыку. Аршинов очень талантливый парень, я делаю очень большие ставки на него, он хороший композитор, молодой. Они где-то через полгода хотят представить свой новый альбом", – пообещал Макс в феврале этого года.

Автор: Елена Алешина31 мая 2017, 23:00
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