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Фадеев о панике из-за исчезновения Савичевой

Юлия Савичева. Фото: GLOBAL LOOK press/Pravda Komsomolskaya
Максим Фадеев высказался о панике из-за исчезновения Юлии Савичевой, пропустившей все новогодние огоньки. Продюсер поспешил успокоить взволнованных поклонников популярной певицы.
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О пропаже артистки журналисты пишут еще с лета 2016 года. Больше чем полгода назад Юлия перестала появляться на светских мероприятиях. Она не выступает на концертах, не снимается в телепроектах. Долгое время Савичева даже соцсети не обновляла. Акулы пера давно уже бьют тревогу и высказывают подозрения, что исполнительница беременна и по этой причине прячется от них.

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Когда новогодние огоньки закончились, а Юлии в них не оказалось, слухи о ее интересном положении вспыхнули с новой силой. Оно вполне логично: Савичева замужем за Александром Аршиновым с 23 октября 2014 года. По мнению журналистов, супруги за два с лишним года вполне могли созреть для появления на свет детей. Певице сейчас 29 лет – прекрасный возраст для рождения первенца.

Если судить по Instagram исполнительницы, она сейчас находится не в России. Юлия специально фотографируется так, что не видно ее живота, поэтому по снимкам в соцсетях определить, беременна певица или нет, не представляется возможным. Сообщения же, которые Савичева редко оставляет в микроблоге, не касаются ее личной жизни. Артистка утверждает, что ушла с головой в творчество. Она якобы активно записывает новые песни вдали от шумной толпы и столичной суеты. И ни слова о будущем потомстве.

Какая у вас погода? Я обещаю, скоро привезу вам тепло.

Фото опубликовано Юлия Савичева (@yuliasavicheva)

Похоже, продюсер Юлии Максим Фадеев устал от бесконечных статей акул пера о пропавшей и, вероятно, ожидающей первенца артистке. Он сделал заявление в Instagram и поделился старым видео за 2002 год, на котором он еще молодой и стройный, а Савичева еще только готовится покорять шоу-бизнес.

"Господа журналисты не нужно паники! Юля по прежнему является артистом ПЦМФ. Сейчас она посвятила себя написанию нового альбома и семье! Скоро вы все услышите и увидите!" – заинтриговал Фадеев, а комментаторы в очередной раз массово стали писать, что Савичева в положении, раз даже ее продюсер заикнулся о семье своей подопечной. Кто-то предположил, что певица уже родила и скоро сама обо всем объявит, чтобы репортеры в самом деле прекратили паниковать.

Автор: Милена Жарова18 января 2017, 20:27
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