Копенкина подложила соперницу под нож

Бывшая жена Прохора Шаляпина Лариса Копенкина недавно сделала пластику шеи. Получив заслуженные комплименты, бизнес-вумен привела к этому же самому хирургу Давиту Испиряну свою соперницу – большую поклонницу Шаляпина, актрису Диану Бичарову.

Диана пыталась добиться любви Прохора, еще когда он был женат на Ларисе. 26-летняя актриса в свой день рождения подарила кумиру роскошный Mercedes. Поползли слухи о том, что Прохор "передумал быть женатым мужчиной" и нашел себе молоденькую. Но их роман оказался коротким. Как все мы знаем, Прохор расстался и с Ларисой.

Что удивительно, бывшие возлюбленные Прохора подружились друг с другом. "Они практически не расстаются, – рассказал корреспонденту Dni.Ru друг Дианы, бывший участник "Дома-2" Рустам Солнцев. – Очень полюбили друг друга, ходят чуть ли не за руку".

Интересно, что Копенкина, недавно сделавшая пластику шеи, привела к своему хирургу и новую подругу, чтобы тот поправил ей нос. "Диана считает, что у нее слишком большой нос, и поэтому ее не приглашают сниматься в кино, – отметил Солнцев. – Скоро хирург Давит Испирян сделает ей маленький, аккуратный носик, надеюсь, что ее жизнь после операции изменится в лучшую сторону".

Как писали Dni.Ru, Лариса Копенкина решилась на пластику шеи после критики в соцсетях. "Чувствую себя, как и всегда, замечательно, – рассказывала она. – Вообще мне давно писали в соцсетях, спрашивали, что у меня с шеей. Решила сделать пластику. Даже не думала, что так получится – не было ни синяков, ни отеков".

Бизнес-леди сообщала, что это ее третья операция за последние полгода. "Все они были под общим наркозом. Но я спокойно к этому отношусь, – объясняла Лариса. – И врачам нравится со мной работать – я очень веселый пациент, шучу даже на операционном столе".