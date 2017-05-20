Калашникову заподозрили в связи с сыном Копенкиной

Вокруг фигуры актрисы Анны Калашниковой продолжают множится слухи. Фанаты уже убедили себя, что она ждет ребенка, а теперь гадают о личности ее загадочного спутника. Впрочем, некоторые нашли ответ и на этот вопрос.

Некоторые поклонники талантов Анны Калашниковой уверены, что она неровно дышит к мужчинам зрелой светской львицы и бизнесвумен Ларисы Копенкеной. На всю страну прогремела история их борьбы за сердце певца Прохора Шаляпина.

Теперь же, считают бдительные подписчики, Калашникова нацелилась на сына своей бывшей соперницы. Сама артистка не скрывает, что смогла найти новую любовь после расставания с Прохором Шаляпиным. Впрочем, личность своей новой второй половинки она предпочитает держать в секрете. Единственное, что она рассказывает – это то, что ее мужчина занимается бизнесом и очень щедр, передает сайт "Комсомольская правда".

Публикация от ANNA KALASHNIKOVA ✨ (@annakalash) Апр 21 2017 в 8:06 PDT

Даже в откровенной фотосессии, которая позволила в мельчайших деталях рассмотреть фигуру актрисы, лица у ее спутника рассмотреть не удалось. Однако самым бдительным фанатам этого и не потребовалось. Они сравнили фигуру, часы и прическу молодого человека и вынесли свой вердикт – Анна Калашникова встречается с Юрием Беззубовым.

Публикация от Lara (@larakopenkina) Апр 27 2017 в 11:01 PDT

Под словесное описание актрисы сын Ларисы Копенкиной также подходит. Помимо проведения вип-мероприятий он занимается развитием своего небольшого бизнеса. Ну а масла в огонь жарких споров среди подписчиков Анны Калашниковой подливает новый слух о том, что она ждет второго ребенка. Ведь если и та, и другая информация верны, то актриса сделает свою бывшую соперницу бабушкой.

Впрочем, сама Калашникова предпочитает не комментировать такие подробности личной жизни. Предыдущий болезненный опыт, объясняет она, приучил держать некоторые детали при себе. "Я наконец-то нашла свою любовь и переживаю один из самых счастливых этапов в своей жизни, но пока предпочитаю оставить в тайне имя своего избранника. На своем горьком опыте я поняла, что счастье любит тишину", – рассказывала Анна Калашникова Dni.Ru.