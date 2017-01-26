Лариса Копенкина о разводе и смене гражданства

Бывшая жена Прохора Шаляпина Лариса Копенкина продолжает радовать своих преданных почитателей остроумными заметками в Instagram. На этот раз она высказалась о смене гражданства и разводе.

Неунывающая бизнесвумен делится с подписчиками своим богатым жизненным опытом. У нее было несколько ярких романов, множество веселых приключений и незабываемых событий, так что ей есть о чем рассказать.

"Дорогие мои любимые Дефффчонки!!! – обратилась к прекрасной половине своих поклонников Лариса. – Хочу вам напомнить, что если кто-то посоветовал заглянуть вам в паспорт, то смело это делайте! Заглянула на днях по совету и поняла, что срочно пора к морю😂".

Акулы пера всегда затруднялись сказать точно, сколько лет Копенкиной. И даже Яндекс с Google в этом вопросе расходятся в показаниях. По информации из открытых источников, экс-супруге Шаляпина где-то между 60 и 62. Сама Лариса считает возраст простой формальностью и не придает ему значения.

"Напоминалка для чего существует паспорт – 1) Съездить в другую Страну. 2) Выйти замуж. 3) Развестись. 4) Поменять гражданство, место жительства или вообще Страну, можно мужа.. 5) Совершить сделку с совестью или с Государством..... Следовательно... так как паспорт не влияет на наш характер и жизнь, то возраст в нем нееее имеет значения, – сделала обнадеживающий вывод Копенкина. – Поэтому смело заглядываем и используем по назначению!!! Удачи Всем Вам".

Примечательно, что Лариса зря времени не теряет и наслаждается жизнью на курорте. Зачем мерзнуть в стылой Москве, когда можно загорать и лакомиться деликатесами в одном из лучших отелей Абу-Даби?

"Чудо существует, бывают перья, а еще есть Чудо в перьях. Счастье тоже есть, оно живет в каждом и не зависит от других. Другие могут дополнять, наполнять к существующему, чтоб через край, а Вы просто позвольте себе быть Счастливыми и научитесь радоваться и дорожить всем, что у Вас есть... Удачи всем!!" – не жалеет добрых слов для своих подписчиков Лариса.

Фото опубликовано Lara (@larakopenkina) Янв 25 2017 в 2:38 PST

У Копенкиной есть проверенное средство от всех бед и плохого настроения. "Если что-то вдруг не так и холода достали. Срочно в руки чемодан и быстренько удрали", – советует неугомонная бизнесвумен.

