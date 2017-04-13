Подлая кража подкосила Евгения Осина

Знаменитый певец попал в неприятную историю. И сегодня ему тяжело об этом вспоминать.

Исполнитель культового хита "Плачет девушка в автомате" Евгений Осин стал жертвой собственной доверчивости. На улице певец встретил мужчину и двух женщин, которые представились поклонниками его творчества. И Осин, обрадовавшись, что его, давно ушедшего с большой сцены, узнали, пригласил фанатов в гости.

По пути, если верить "МК", музыкант заскочил за алкоголем – такое дело не грех и отметить. Сколько продолжалось застолье, сегодня сказать точно сложно. Но когда музыкант проснулся утром, то не обнаружил не только гостей, но и ценных вещей.

"Я уже написал заявление о краже, и следователь занимается этим делом. Мне неприятно про эту историю вспоминать, извините", – сказал певец в интервью корреспонденту Dni.Ru. Голос его при этом был грустный, казалось, что говорил кумир былых времен с трудом. Подлая кража лжефанатов, очевидно, подкосила его.

Важно отметить, что с заявлением о краже Евгений, как сообщает "МК", обратился в полицию лишь спустя несколько дней. Однако не смог вспомнить даже имен предполагаемых воров. Он лишь примерно назвал их возраст, рост и цвет волос.

В ходе следственных действия стало известно, что случайные собутыльники украли у певца три телефона. "Два из них новых, а третий – iPhone, но такой уже, подержанный. Какие-то вещи, деньги. Но там мало – всего 900 рублей. Вот, собственно, и все. Погнушались брать кнопочные телефоны. Их интересовали только сенсорные. У меня есть предположения о том, кто это сделал. Я уже написал заявление, и сейчас следователь над этим работает", – цитирует певца НСН.