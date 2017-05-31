Анастасия Волочкова о близости с Сергеем Астаховым

Скандально известная балерина Анастасия Волочкова дала откровенное интервью. танцовщица рассказала об отношениях с актером Сергеем Астаховым, и прокомментировала жесткую критику, которую регулярно получает в свой адрес от общественности.

Об отношениях Анастасии Волочковой и Сергея Астахова заговорили после того, как недавно балерина и актер дали совместное интервью в передаче "Семейный альбом", в котором танцовщика намекала на роман с артистом. Напомним, что Анастасия и Сергей сошлись, когда он пригласил ее принять участие в спектакле "Леди".

Журналисты попытались выяснить, что же происходит между Волочковой и Астаховым. "Когда творческие люди встречаются и начинают работать, неизбежно возникают отношения – романтика, близость. Какие-то такие моменты, которые сближают. Потому что если нет эмоций, это замечают зрители, эту эмоцию не сыграешь. Поэтому у нас с Сережей Астаховым такие … прекрасные отношения", – цитирует Анастасию Волочкову сайт "Комсомольская правда".

Балерина регулярно становится объектом насмешек из-за публикаций, которые делает на своей официальной страничке в социальной сети Instagram. Ее микроскопические купальники, короткие платья, большая платформа у обуви стали буквально притчей во языцех.

При этом Волочкова только подогревает интерес у общественности. К примеру, артистка опубликовала фотографию из купе в поезде, где заснята в одном бюстгальтере. Сама Анастасия призналась, что такое пристальное внимание ей даже льстит.

Публикация от Анастасия Волочкова (@volochkova_art) Май 30 2017 в 9:19 PDT

"Взять мои мальдивские фотографии в купальниках. И звезды шоу-бизнеса, и неизвестные люди выставляют себя в разных видах со страшенными фигурами, а порой и обнаженными… Все могут делать все, что угодно, и никто не обратит на это внимания. А Волочкова на пляже, да в мини-купальнике, потому что мне позволяет фигура, – это сенсация, все, это стриптиз! Я к этому привыкла. Не буду ориентироваться на мнения, потому что живу свободно, легко и так, как мне нравится, я никому ничем не обязана. Я выставляю в своих постах все фото, которые считаю нужным. Мне позволяет фигура показывать свои формы и призывать всех вести здоровый образ жизни, заниматься спортом, растяжку разрабатывать", – посоветовала Волочкова недругам.