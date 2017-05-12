Малолетняя дочь пошла по стопам Волочковой

Самолюбование, рекламные посты и опросы фанатов – страница в соцсети может многое рассказать об наследнице балерины. Хорошо бы девочке с годами добиться чего-то самой, а не пиариться на имени матери.

Единственной дочери балерины Анастасии Волочковой всего 11 лет. Казалось бы, школьница, ничем не прославившаяся. Однако Ариадна уже считает себя звездой. Она завела официальную страницу на популярном видеоканале и зарегистрировала сайт, где регулярно делится селфи с 20 тысячами подписчиков.

А еще девочка делает явно рекламные посты, хвастается интерьерами из роскошного особняка, вступает в диалог с фолловерами, спрашивая у них совета по тому или иному вопросу. Словом, все как у знаменитой мамы. Та, правда, чуть что – раздвигает ноги в вертикальный или горизонтальный шпагат, скидывает одежку и эпатирует нарядами или поведением. Ариадна ведет себя скромнее, но что будет дальше – неизвестно, ведь она явно пытается подражать матери.

Публикация от Привет! Я Ася.���� (@ariadna_volochkova) Мар 30 2017 в 11:14 PDT

К слову, данное при рождении имя девочке категорически не нравится. Она настаивает, чтобы ее звали Асей, хотя это производное от Анастасии. Мол, неприятно, когда ее называют Аришей – это вызывает исключительно негативные эмоции. А звездам, как известно, свойственно брать псевдонимы.

Публикация от Привет! Я Ася.���� (@ariadna_volochkova) Фев 8 2017 в 10:08 PST

Как выяснила "Экспресс-газета", балерина назвала дочь Ариадной в честь православной великомученицы: икону с изображением святой она увидела в одной из церквей в Греции. Дочку прима воспитывала сама, отношения между ними всегда были добрыми и доверительными.

Публикация от Привет! Я Ася.���� (@ariadna_volochkova) Мар 8 2017 в 11:22 PST

Сегодня Ариадна-Ася устраивает среди подписчиков (поклонниками вряд ли их можно назвать) розыгрыши книг своей матери, на которых сама же ставит автографы: "От Аси Волочковой с любовью". Выглядит это странно, по правде сказать, ведь важно добиться чего-то самой...