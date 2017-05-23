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Вскрылась связь Волочковой и Кейт Миддлтон

Анастасия Волочкова и Кейт Миддлтон. Фото: dni.ru
Мало кто знает, однако у британской герцогини Кейт Миддлтон и российской балерины Анастасии Волочковой есть нечто общее. Причем об этом стало известно совершенно случайно.
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Кейт Миддлтон вышла в свет впервые после свадьбы своей младшей сестры Пиппы и немедленно привлекла к себе внимание мировых СМИ. Герцогиня блистала на выставке цветов и садового искусства Chelsea Flower Show, считающейся самой престижной в стране и известной в остальном мире.

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Для мероприятия Кейт выбрала нарочито простое платье изумительного изумрудного цвета в крупный белый цветок. Завершали образ убранные в хвост волосы и лодочки телесного цвета. Отметим, что насладиться благоухающей выставкой Кейт пришла в обществе королевы Елизаветы II. Также на мероприятии отметилось множество других знаменитостей: актрисы Джуди Денч и Джемма Артертон, несравненная звезда сериала "Династия" Джоан Коллинз, Алекса Чанг, Руперт Мердок с Джерри Холл и многие другие.

Во время беседы с представителями прессы Кейт Миддлтон призналась, что ее любимыми цветами являются белые розы. Кстати, не одна герцогиня Кэтрин отдает предпочтение этим хрупким растениям. В России белые розы обожает скандально известная балерина Анастасия Волочкова. О своей любви танцовщица твердит буквально на каждом углу, а фотографии с этими розами артистка регулярно публикует на своей официальной страничке в социальной сети Instagram.

Кейт Миддлтон. Фото: Ben Stansall – WPA Pool / Getty Images

Дошло до того, что над Анастасией открыто посмеиваются ее именитые коллеги. К примеру, шоумен, телеведущий и журналист Андрей Малахов в своем аккаунте в той же социальной сети опубликовал фото, сделанное в "стиле Волочковой". На снимке Малахов позирует в самолете с букетом белых роз наперевес. "Решил почувствовать себя @volochkova_art и зайти на борт с букетом цветов! Понимаю, что #белыерозы ноухау Настеньки, но раз в жизни можно… спасибо, Ташкент", – подписал фотографию Андрей.

Публикация от @malakhov007

Автор: Наталья Аряева23 мая 2017, 12:28
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