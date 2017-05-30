Что прячут в конверте "Секрета на миллион"

Законы телешоу обязывают создателей прибегать к эффектным трюкам. Так что не исключено, что зрителей просто ловко проводят.

Программа "Секрет на миллион" на канале НТВ считается одним из самых откровенных проектов отечественного телевидения. Степень доверия между героем и ведущей шоу Лерой Кудрявцевой удивляет, ведь она не боится задавать самые смелые и острые вопросы. И зрители всегда ждут кульминации – появления конверта, в котором хранится главный секрет приглашенной знаменитости.

Но возникает вопрос: если человек не пожелает отвечать и уничтожит записку, какова вероятность, что секрет не выплывет наружу? Ведь кто-то из команды наверняка его знает. "В курсе я и еще один человек. Но мы связаны серьезным контрактом о неразглашении, так что волноваться не стоит", – уверяла "Теленеделю" Кудрявцева.

Хотя, возможно, она лукавит. Ведь когда гостем программы был Филипп Киркоров, Лера о конверте с секретным вопросом заявила следующее: "Филипп, ты очень тщательно скрывал эту действительно страшную тайну. Ты приложил все усилия, чтобы этот секрет не нашел никто и никогда. И нам потребовалось полгода, чтобы собрать все улики. День за днем мы проводили собственное расследование".

Очевидно, что не сама Кудрявцева занималась изучением темного прошлого поп-короля – над этим работала большая команда. Значит, хранящийся в конверте секрет знают вовсе не два человека?..

Есть еще один вызывающий вопросы факт. Когда в эфир вышел выпуск программы с Анастасией Волочковой, то внимательные телезрители, пересмотрев запись на замедленной скорости увидели, что на листке из конверта видна лишь абракадабра – набор бессмысленных символов.

Скорее всего, весь этот номер с сжиганием секретного конверта над свечой – всего лишь эффектный трюк, придуманный ради зрелищности программы. Внутри может быть даже чистый лист бумаги. А с артистами все вопросы, которые можно и нельзя задавать, редакторы программы могут проговаривать заранее. Ведь вряд ли известный человек готов ради денег пожертвовать репутацией и именем, соглашаясь в камеру говорить на очень личные темы.

За всю историю программы только два ее участника решились ответить на "вопрос на миллион". Любовь Успенская призналась в аборте, который сделала в 16 лет, а Филипп Киркоров в том, что в 2004 году стал причиной гибели человека.