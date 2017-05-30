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Что прячут в конверте "Секрета на миллион"

Фото: instagram.com/leratv
Законы телешоу обязывают создателей прибегать к эффектным трюкам. Так что не исключено, что зрителей просто ловко проводят.
прочитано 420 раз

Программа "Секрет на миллион" на канале НТВ считается одним из самых откровенных проектов отечественного телевидения. Степень доверия между героем и ведущей шоу Лерой Кудрявцевой удивляет, ведь она не боится задавать самые смелые и острые вопросы. И зрители всегда ждут кульминации – появления конверта, в котором хранится главный секрет приглашенной знаменитости. 

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Но возникает вопрос: если человек не пожелает отвечать и уничтожит записку, какова вероятность, что секрет не выплывет наружу? Ведь кто-то из команды наверняка его знает. "В курсе я и еще один человек. Но мы связаны серьезным контрактом о неразглашении, так что волноваться не стоит", – уверяла "Теленеделю" Кудрявцева.

Хотя, возможно, она лукавит. Ведь когда гостем программы был Филипп Киркоров, Лера о конверте с секретным вопросом заявила следующее: "Филипп, ты очень тщательно скрывал эту действительно страшную тайну. Ты приложил все усилия, чтобы этот секрет не нашел никто и никогда. И нам потребовалось полгода, чтобы собрать все улики. День за днем мы проводили собственное расследование".

Очевидно, что не сама Кудрявцева занималась изучением темного прошлого поп-короля – над этим работала большая команда. Значит, хранящийся в конверте секрет знают вовсе не два человека?..

Есть еще один вызывающий вопросы факт. Когда в эфир вышел выпуск программы с Анастасией Волочковой, то внимательные телезрители, пересмотрев запись на замедленной скорости увидели, что на листке из конверта видна лишь абракадабра – набор бессмысленных символов. 

Скорее всего, весь этот номер с сжиганием секретного конверта над свечой – всего лишь эффектный трюк, придуманный ради зрелищности программы. Внутри может быть даже чистый лист бумаги. А с артистами все вопросы, которые можно и нельзя задавать, редакторы программы могут проговаривать заранее. Ведь вряд ли известный человек готов ради денег пожертвовать репутацией и именем, соглашаясь в камеру говорить на очень личные темы.

За всю историю программы только два ее участника решились ответить на "вопрос на миллион". Любовь Успенская призналась в аборте, который сделала в 16 лет, а Филипп Киркоров в том, что в 2004 году стал причиной гибели человека. 

Автор: Иван Губкин30 мая 2017, 22:59
ФОТОРЕПОРТАЖ

Как менялась Лера Кудрявцева

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