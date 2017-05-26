Кудрявцева избила известного артиста из-за грязной клеветы

Телеведущая отпинала парня прямо в VIР-зоне. Он в итоге извинился.

Телеведущая Лера Кудрявцева работает в кадре с 1992 года. За это время она, кажется, успела перезнакомиться со всеми звездами. Теперь она с артистами на дружеской ноге, а они охотно выворачивают перед ней душу на откровенном ток-шоу "Секрет на миллион".

Друзья Леры знают, что она на дух не переносит сплетни, ложь. Если кто-то оклевещет ее близких, она тут же порвет отношения. "Однажды у меня случился конфликт с одним очень известным человеком, – рассказала Лера. – Вышла нелепая история. Он зачем-то пытался меня рассорить с общими знакомыми, которые позвонили и в лоб спросили: "Лер, как такое могло случиться?"

"Я от возмущения просто задохнулась, – продолжает Кудрявцева, – и при встрече с тем молодым человеком на каком-то концерте влетела в VIP-зону, где он находился, и с разгона начала пинаться. Мы подрались! Закончилось все хорошо: он извинился, и мы до сих пор дружим".

Публикация от KUDRYAVTSEVA LERA (@leratv) Май 20 2017 в 1:07 PDT

Оказалось, дебоши в жизни телеведущей случались и прежде. "Я все лето дралась. Я родилась в маленьком городе, где молодежь периодически воевала друг с другом – район на район. Зашел на "чужую" территорию – все, держись! В мальчишеской компании я была единственной девочкой и участвовала во всех пацанских разборках. Сейчас, став взрослой, не могу поверить, что все это происходило со мной", – цитирует Кудрявцеву "Теленеделя".