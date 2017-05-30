Что Гордон сделала с губами и щеками

Певица и бизнесвуман выложила в Instagram фото, на котором находится на приеме у косметолога. Гордон утверждает, что никогда не делала прибегала к перекройке внешности.

"Так надоели вопросы про пластику. Говорю, как есть. Скулы мои, сиськи мои, подтяжек нет, ботокс только в переносице и то потому, что хмурюсь лет с 20 и залом. Что делаю? Сейчас врач взял шефство над моей шеей (биоревитализация гилауронкой) и живот с послеоперационным шрамом приводим в порядок. Колем липолитики в него, озон, лонгидазу в шрам. Параллельно я плаваю, правильно ем и массаж делаю", – поделилась секретами красоты молодая мама.

Однако, не все готовы согласиться с подобным заявлением. Осведомленные фолловеры мигом заподозрили неладное, о чем непременно высказались в комментариях: "А как же губы? Почему о них не упомянули? И скулы свои, а щечки пропали – Биши. Катя, не обижайтесь, но народ тоже не дураки. Вы очень изменились за последние годы и это заметно", "Катя, дорогая, ясно, что пост не про пластику, но врать про сиськи и скулы зачем? Мы же девочки взрослые", – возразили подписчицы.

Публикация от КАТЯ ГОРДОН (@katyagordon) Май 30 2017 в 12:55 PDT

Недавно Гордон появилась на премии RU.TV в прекрасной форме. После рождения младшего сына Екатерины не прошло и полугода, но светские завсегдатаи обратили внимание на очевидные преображения звезды. Подтянутая фигура, идеальная кожа и не намека на последствия родов. Все это, безусловно, вызвало волну сомнений в искренности заявления певицы.

Напомним, звезда стала матерью во второй раз в конце февраля этого года. Бизнесвуман долго не давала никакой информации по этому поводу – она отключила телефон и заблокировала социальные сети. На все вопросы о рождении ребенка отвечал представитель Екатерины Роман.