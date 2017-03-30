Гордон поставила под сомнение брак известной модели
Катя Гордон прокомментировала поведение Валентина Иванова, который якобы уже во второй раз со своими избранницами заключает не настоящий брак, а всего лишь брачный сертификат. "Такого понятия как "брачный сертификат" в российском законодательстве нет вообще. Для большинства граждан РФ – это экзотика. Или, в случае с господином Ивановым, возможность уберечь свое состояние", – уверена Гордон.
Екатерина не оставила без внимания и "вырванные" страницы из паспорта Лизы Адаменко, из-за отсутствия которых (на них были виза и отметка о въезде) модель не может покинуть Америку. "На месте Елизаветы, помимо заявления об избиениях, я бы подала бы заявление об умышленной порче документов, так как даже несанкционированные изменения, а уж тем более "вырванные страницы" делают его недействительным", – сообщила юрист.
Гордон высказалась и о публикациях в социальных сетях фотографий и видеозаписей якобы измен со стороны Лизы Адаменко, которые на днях появились в аккаунтах модели. Кстати, именно тогда сама манекенщица потеряла к ним доступ. Лиза уверена, что именно муж или кто-то по его указке мог украсть ее странички.
"Относительно видеозаписей "измен" – прежде, чем делать выводы и судить кого-либо необходимо провести ряд экспертиз по установлению личности, изображенной на видео. С точки зрения юриспруденции, любой факт нуждается в доказательствах. Тоже самое касается и "запрещенных веществ". Есть экспертиза? Есть ее признательные показания? Есть показания свидетелей? Все, что ей сейчас пишут в комментария – это очередной "хайп" в сети. Мы готовы оказать Елизавете квалифицированную помощь в данной ситуации", – цитирует Катю Гордон Life.ru.
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