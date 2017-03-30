Гордон поставила под сомнение брак известной модели

Шумиха вокруг крушения брака модели Лизы Адаменко набирает обороты. Появились даже некие "запрещенные вещества".

Катя Гордон прокомментировала поведение Валентина Иванова, который якобы уже во второй раз со своими избранницами заключает не настоящий брак, а всего лишь брачный сертификат. "Такого понятия как "брачный сертификат" в российском законодательстве нет вообще. Для большинства граждан РФ – это экзотика. Или, в случае с господином Ивановым, возможность уберечь свое состояние", – уверена Гордон.

Екатерина не оставила без внимания и "вырванные" страницы из паспорта Лизы Адаменко, из-за отсутствия которых (на них были виза и отметка о въезде) модель не может покинуть Америку. "На месте Елизаветы, помимо заявления об избиениях, я бы подала бы заявление об умышленной порче документов, так как даже несанкционированные изменения, а уж тем более "вырванные страницы" делают его недействительным", – сообщила юрист.

Гордон высказалась и о публикациях в социальных сетях фотографий и видеозаписей якобы измен со стороны Лизы Адаменко, которые на днях появились в аккаунтах модели. Кстати, именно тогда сама манекенщица потеряла к ним доступ. Лиза уверена, что именно муж или кто-то по его указке мог украсть ее странички.

"Относительно видеозаписей "измен" – прежде, чем делать выводы и судить кого-либо необходимо провести ряд экспертиз по установлению личности, изображенной на видео. С точки зрения юриспруденции, любой факт нуждается в доказательствах. Тоже самое касается и "запрещенных веществ". Есть экспертиза? Есть ее признательные показания? Есть показания свидетелей? Все, что ей сейчас пишут в комментария – это очередной "хайп" в сети. Мы готовы оказать Елизавете квалифицированную помощь в данной ситуации", – цитирует Катю Гордон Life.ru.