Катя Гордон скрыла потерю ребенка

Телеведущая Катя Гордон рассказала о взаимоотношениях с родителями. Как оказалось, журналистка не всем делилась со своей матерью.

Катя Годрон раскрыла подробности личной жизни в беседе с Лерой Кудрявцевой во время записи передачи "Секрет на миллион" на НТВ. Журналистка отметила, что долгое время почти ничем не делилась с матерью.

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Гордон заявила, что даже не рассказала маме о потери ребенка. Беременность пришлось прервать еще во время брака с Александром Гордоном. "До 33 лет я скрывала все. Я терпела, а потом почувствовала, что надорвалась", – пояснила журналистка.

В студию во время записи телепередачи пришла и мать Кати. Она подтвердила, что было время, когда ее дочь действительно не советовалась с ней при принятии каких-либо решений.

Публикация от КАТЯ ГОРДОН (@katyagordon) Апр 21 2017 в 7:41 PDT

Как писали Dni.Ru, yепросто далась артистке далась и вторая беременность. "Откровенно говоря, я очень устала от этого существования не во всю силу. Последний месяц – жуткий. Чувак меня запинал внутри, изжога просто от всего и сон как у алкоголика... Морально я в норме, но физически чувствую себя инвалидом. Девочки, у вас так было? Счастье-то счастьем, но последний месяц – это жесть..." – призналась Гордон на своей странице в социальной сети Instagram.

Публикация от КАТЯ ГОРДОН (@katyagordon) Апр 7 2017 в 6:16 PDT

Напомним, у Кати есть сын Даниил от брака с адвокатом Сергеем Жориным. Первый наследник Гордон родился 27 сентября 2012. Об отце второго ребенка певицы известно мало. Она скрывает свою личную жизнь. Как-то артистка призналась, что для отца ребенка он тоже является желанным наследником.