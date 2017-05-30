Кафельниковой поставили неутешительный диагноз

Дочь прославленного теннисиста Евгения Кафельникова, модель Алеся Кафельникова, попала в больницу. Девушка упала в обморок и сломала палец, а до этого оказалось, что у нее панкреатит.

О том, что ей поставили неутешительный диагноз "панкреатит", Алеся Кафельникова сообщила в Stories социальной сети Instagram. Юная модель опубликовала видео, на котором запечатлела себя лежащей в кровати. Держа в руке градусник, Кафельникова обратилась к находящейся рядом матери: "Мам, мне кажется, на меня кто-то порчу навел". Родительница весьма жестко ответила наследнице: "Ну конечно, в лифчике и в трусах так скакать..."

Дальше – больше. Алеся потеряла сознание и сломала палец. Девушку увезли в одну из столичных клиник. Кафельникова опубликовала кадры, на одном из которых запечатлела забинтованную руку. "Упала в обморок сломала палец, класс", "Номана, прорвемся", "Разбор полетов", "Буду теперь всем руку жать", – сопроводила кадры такими записями неунывающая Кафельникова.

Многочисленные подписчики немедленно откликнулись на сообщения Алеси. Они постарались поддержать манекенщицу. "Выздоравливай!", "Поправляйся ,красавица", "Выздоравливай, красавица, после черной полосы всегда белая🙌🏼😘😍", "Господи, Алеся, поправляйся....", "выздоравливай солнце!😘😘😘", "ты становишься лучше и лучше только жаль что заболела.. Выздоравливай)))", "Алеся, бедная, выздоравливай 😭", "Какой панкреатит??? Алеся– выздоравливай))!!!! Срочно", – прокомментировали события, случившиеся в жизни Кафельниковой, фанаты.

Ранее Алеся попала в скандал после того, как раскритиковала новую песню артистки Насти Кудри, записанную вместе с новоиспеченной певицей Ольгой Бузовой. Свое возмущение Кафельникова выразила такими фразами, оставленными в своем аккаунте: "Помогите ее кто-нибудь" и "Кто вообще дает ей студию, чтобы это записывать? Просто гори в аду". Впрочем, обидные слова довольно быстро исчезли со странички Кафельниковой, однако некоторые представители СМИ все же смогли разживиться информацией.