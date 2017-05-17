Алеся Кафельникова стремительно полнеет
Набрать вес модель попросили представители модельного агентства. Девушка не стала сопротивляться и продемонстрировала первые результаты, подписав фото в социальной сети, на котором позирует в нижнем белье, "Size+". Обычно так тактично называют дам "с формами".
Подписчики тут же принялись нахваливать звездную дочь. "Леся, в такой форме ты выглядишь намного привлекательнее", "Очень сочно", "И кто-то ещё писал в прямом эфире "О, как ты набрала! Когда худеть будешь?" Она идеальна! Куда ей ещё худеть?", "Лесь, ну поделись же , какую ты зарядку/ упражнения ты делаешь, чтобы вот такой быть?", "Идеальная".
Ранее Кафельникова уверяла, что нашла оптимальный вариант и ест столько, сколько требует организм. "В нашей семье мы серьезно относимся к здоровью. Мой отец – спортсмен, и каждый год мы проходим проверки у врачей. Все прекрасно. Мы все здоровы", – опровергла информацию о своей анорексии девушка. Пожалуй, никого из звезд российского шоу-бизнеса так часто не обвиняли в критической худобе, как дочь теннисиста.
Напомним, что в прошлом году Алеся не была допущена на модный показ в Лондоне из-за недостатка веса, после чего решила всерьез задуматься о своей фигуре. С тех пор модель набрала несколько килограмм и продолжает в том же духе. Судя фото, анорексия более ее не тревожит. И кажется, что теперь Кафельников стала настоящей красоткой!
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