Алеся Кафельникова стремительно полнеет

Дочь теннисиста России Алеся Кафельникова стала причиной очередной волны дискуссий об анорексии. По мнению публики, еще недавно девушка выглядела крайне изнуренной излишней худобой. Сейчас Алеся набирает вес.

Набрать вес модель попросили представители модельного агентства. Девушка не стала сопротивляться и продемонстрировала первые результаты, подписав фото в социальной сети, на котором позирует в нижнем белье, "Size+". Обычно так тактично называют дам "с формами".

Подписчики тут же принялись нахваливать звездную дочь. "Леся, в такой форме ты выглядишь намного привлекательнее", "Очень сочно", "И кто-то ещё писал в прямом эфире "О, как ты набрала! Когда худеть будешь?" Она идеальна! Куда ей ещё худеть?", "Лесь, ну поделись же , какую ты зарядку/ упражнения ты делаешь, чтобы вот такой быть?", "Идеальная".

Ранее Кафельникова уверяла, что нашла оптимальный вариант и ест столько, сколько требует организм. "В нашей семье мы серьезно относимся к здоровью. Мой отец – спортсмен, и каждый год мы проходим проверки у врачей. Все прекрасно. Мы все здоровы", – опровергла информацию о своей анорексии девушка. Пожалуй, никого из звезд российского шоу-бизнеса так часто не обвиняли в критической худобе, как дочь теннисиста.

Публикация от Alesya Kafelnikova (@alesyakaf) Май 16 2017 в 1:39 PDT

Напомним, что в прошлом году Алеся не была допущена на модный показ в Лондоне из-за недостатка веса, после чего решила всерьез задуматься о своей фигуре. С тех пор модель набрала несколько килограмм и продолжает в том же духе. Судя фото, анорексия более ее не тревожит. И кажется, что теперь Кафельников стала настоящей красоткой!