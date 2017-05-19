Дочь миллионера готова порвать Кафельникову за ее слова

Певица и дочь миллионера Настя Кудри отреагировала на обидные слова модели Алеси Кафельниковой. исполнительница заявила, что "порвет всех" за свою команду.

Едва новость о том, что Алеся Кафельникова раскритиковала новую песню Насти Кудри, разлетелась по Сети, сама модель немедленно стала оправдываться. В частности, юная манекенщица, на днях вернувшаяся в Москву из Лондона, заявила, что не оскорбляла Настю и вообще все врут.

Между тем журналисты связались с самой Настей Кудри, чтобы та прокомментировала неприятную ситуацию. "Мы уже все привыкли к скандалам, связанным с Лесей, только благодаря им она и держится на плаву. Обидно, что с такими прекрасными модельными данными, как у Леси, мы не видим её работу с именитыми брендами. Сейчас она оправдывается, что пожелала гореть в аду не мне, а человеку, сдавшему мне студию. А для меня это гораздо хуже. Кто ей дал право говорить такое? А за свою команду всех порву", – цитирует Настю Кудри Life.ru.

Далее 20-летняя исполнительница продолжила свою мысль, затронув родственников Кафельниковой. "А Лесе хочу пожелать не захлебнуться в своей злости и желчи. Мне жалко ее родных, которые в очередной раз вынуждены читать такую грязь", – заявила певица.

Публикация от Настя Кудри (@nastyakudry) Май 16 2017 в 6:56 PDT

Напомним, в Stories на своей страничке в социальной сети Instagram Алеся Кафельникова в весьма жесткой форме прошлась по хиту дочери миллионера Игоря Кудряшкина Насти Кудри, записанного при участии новоиспеченной певицы, ведущей скандально известного телепроекта "Дом-2" Ольги Бузовой.

Свое возмущение Кафельникова выразила такими фразами, оставленными в своем аккаунте: "Помогите ее кто-нибудь" и "Кто вообще дает ей студию, чтобы это записывать? Просто гори в аду". Впрочем, обидные слова довольно быстро исчезли со странички Кафельниковой, однако некоторые представители СМИ все же смогли разживиться информацией.

