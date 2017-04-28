Что случилось с грудью Леси Кафельниковой
Свежие снимки Кафельниковой в Instagram произвели фурор. Она выглядит умопомрачительно в обтягивающей темной комбинации с экстремальным декольте. К дивным, ровным ногам Леси, работающей профессиональной моделью, все давно уже привыкли. А вот пышная грудь стала сюрпризом для многочисленных подписчиков красотки и журналистов.
Возможно, все дело в правильно подобранном нижнем белье. Говорят, бюстгальтеры с эффектом пуш-ап творят чудеса и зрительно увеличивают грудь. Плюс стилисты могли подложить в чашечки еще и силиконовые подушечки.
Хотя все равно уж больно резко бюст Кафельниковой раздулся сразу на несколько размеров, превратив девушку в подобие солистки "ВИА Гры" (они только в таком виде – в шелковых комбинациях – и выступают). А раньше в этой области у Леси все было скромно.
Неделикатные пользователи Сети не скрывают своего удивления и восхищения. "Чет у тебя тут титьки большие)", "Просто бомба", "Накачала грудь. Не стоило, грудь как, сорри, у 40-летней дамы", "Из первого никогда третий не будет , только пластика", – пытаются разобраться что к чему комментаторы.
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