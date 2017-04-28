Что случилось с грудью Леси Кафельниковой

Леся Кафельникова взбудоражила поклонников своей заметно увеличившейся грудью. Пользователи Сети ломают голову, где субтильная дочь теннисиста взяла такой роскошный бюст.

Свежие снимки Кафельниковой в Instagram произвели фурор. Она выглядит умопомрачительно в обтягивающей темной комбинации с экстремальным декольте. К дивным, ровным ногам Леси, работающей профессиональной моделью, все давно уже привыкли. А вот пышная грудь стала сюрпризом для многочисленных подписчиков красотки и журналистов.

I just like the way it smells...���� @laperlalingerie Style: @katherineannk Публикация от Alesya Kafelnikova (@alesyakaf) Апр 28 2017 в 4:59 PDT

Возможно, все дело в правильно подобранном нижнем белье. Говорят, бюстгальтеры с эффектом пуш-ап творят чудеса и зрительно увеличивают грудь. Плюс стилисты могли подложить в чашечки еще и силиконовые подушечки.

Aye yo, throw your wrist-es up, all my bitches up ���� P.s r u wanna take the underground? Публикация от Alesya Kafelnikova (@alesyakaf) Апр 28 2017 в 5:41 PDT

Хотя все равно уж больно резко бюст Кафельниковой раздулся сразу на несколько размеров, превратив девушку в подобие солистки "ВИА Гры" (они только в таком виде – в шелковых комбинациях – и выступают). А раньше в этой области у Леси все было скромно.

Ph: @kristenannie Make up : @ematc Style: @flissrudd Публикация от Alesya Kafelnikova (@alesyakaf) Апр 13 2017 в 3:55 PDT

Неделикатные пользователи Сети не скрывают своего удивления и восхищения. "Чет у тебя тут титьки большие)", "Просто бомба", "Накачала грудь. Не стоило, грудь как, сорри, у 40-летней дамы", "Из первого никогда третий не будет , только пластика", – пытаются разобраться что к чему комментаторы.