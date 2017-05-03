На каких условиях Боня и сын миллиардера поделили дочь
Алекс периодически забирает у Виктории малышку Анджелину с собой на курорты. Или, бывает, что девочка гостит у папы в Монако. Но большую часть времени за дочь отвечает Боня.
Модель на данном жизненном этапе поселилась в США. Судя по огромным букетам (пожалуй, даже не букетам, а клумбам) роз, американцы тепло приняли красавицу. Некоторые пользователи Сети всерьез полагают, что Виктория скоро снова пойдет под венец. В свежем интервью Боня рассказала, как у нее складываются отношения с бывшим.
"Жить дочка будет со мной в Лос-Анджелесе, но нет никаких препятствий на пути ее общения с отцом и его родственниками. Сейчас Анджелина проводит время с папой в Монако, – отчиталась перед журналистами Виктория. – Жутко скучаю, не терпится обнять и зацеловать ее".
Боне и Смерфиту посчастливилось разойтись миром, без ругани и споров о воспитании ребенка. "Как и раньше, мы оба активно участвуем в ее жизни, я не считаю количество дней или часов, проведенных Анджелиной со мной или Алексом, мы есть у нее, мы ее семья", – успокоила неравнодушных поклонников Боня.
По словам модели, у них с Алексом в семье есть одно главное правило, которое они не нарушили ни разу за все пять лет. "Дочка никогда не находится наедине с няней. Она всегда либо с бабушкой, папой или мамой – это наше правило, и именно поэтому у нас получается совмещать путешествия и работу", – считает Виктория.
Решив расстаться, супруги сделали все, чтобы для Анджелины это не было тяжелой травмой. "Мы не изобретали колесо и сказали ей то, что сказали бы любые любящие родители, что это не ее вина, что мы очень сильно любим ее, но в нашей жизни теперь кое-что поменяется", – цитирует Боню сайт Woman's Day.
Так как папа – иностранец, а мама – русская, Анджелина прекрасно говорит на двух языках. И это очень радует ее родителей. "Она как маленькая губка легко впитывает в себя терабайты информации, и языки ей даются намного проще, чем взрослому человеку", – гордится своей наследницей Виктория.
Иногда сообразительная девочка хитрит и пытается заменить сложное слово более легким аналогом с другого языка. "Но кнопочка переключателя работает в ее голове как надо. В Европе никого не удивишь ребенком-билингвой, это очень хорошая практика, которую, я считаю, нужно внедрять в России", – резюмировала Боня.
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