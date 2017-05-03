На каких условиях Боня и сын миллиардера поделили дочь

Модель, актриса, телеведущая, спортсменка и бывшая звезда "Дома-2" Виктория Боня озвучила, на каких условиях они с бывшим возлюбленным договорились воспитывать дочь. Россиянке и сыну миллиардера Алексу Смерфиту удалось разойтись полюбовно.

Алекс периодически забирает у Виктории малышку Анджелину с собой на курорты. Или, бывает, что девочка гостит у папы в Монако. Но большую часть времени за дочь отвечает Боня.

Модель на данном жизненном этапе поселилась в США. Судя по огромным букетам (пожалуй, даже не букетам, а клумбам) роз, американцы тепло приняли красавицу. Некоторые пользователи Сети всерьез полагают, что Виктория скоро снова пойдет под венец. В свежем интервью Боня рассказала, как у нее складываются отношения с бывшим.

"Жить дочка будет со мной в Лос-Анджелесе, но нет никаких препятствий на пути ее общения с отцом и его родственниками. Сейчас Анджелина проводит время с папой в Монако, – отчиталась перед журналистами Виктория. – Жутко скучаю, не терпится обнять и зацеловать ее".

Боне и Смерфиту посчастливилось разойтись миром, без ругани и споров о воспитании ребенка. "Как и раньше, мы оба активно участвуем в ее жизни, я не считаю количество дней или часов, проведенных Анджелиной со мной или Алексом, мы есть у нее, мы ее семья", – успокоила неравнодушных поклонников Боня.

Last day in #LA for my daughter #Angelina. Tomorrow she is going back to #Monaco and I'm going to #Miami #florida Публикация от Victoria Bonya ♐️ (@victoriabonya) Апр 16 2017 в 7:32 PDT

По словам модели, у них с Алексом в семье есть одно главное правило, которое они не нарушили ни разу за все пять лет. "Дочка никогда не находится наедине с няней. Она всегда либо с бабушкой, папой или мамой – это наше правило, и именно поэтому у нас получается совмещать путешествия и работу", – считает Виктория.

Публикация от Michael Alexander (@alexandersmurfit) Авг 15 2015 в 8:27 PDT

Решив расстаться, супруги сделали все, чтобы для Анджелины это не было тяжелой травмой. "Мы не изобретали колесо и сказали ей то, что сказали бы любые любящие родители, что это не ее вина, что мы очень сильно любим ее, но в нашей жизни теперь кое-что поменяется", – цитирует Боню сайт Woman's Day.

Happy birthday to my little princess!! �� Публикация от Michael Alexander (@alexandersmurfit) Мар 17 2015 в 10:08 PDT

Так как папа – иностранец, а мама – русская, Анджелина прекрасно говорит на двух языках. И это очень радует ее родителей. "Она как маленькая губка легко впитывает в себя терабайты информации, и языки ей даются намного проще, чем взрослому человеку", – гордится своей наследницей Виктория.

Публикация от Victoria Bonya ♐️ (@victoriabonya) Апр 18 2017 в 6:25 PDT

Иногда сообразительная девочка хитрит и пытается заменить сложное слово более легким аналогом с другого языка. "Но кнопочка переключателя работает в ее голове как надо. В Европе никого не удивишь ребенком-билингвой, это очень хорошая практика, которую, я считаю, нужно внедрять в России", – резюмировала Боня.