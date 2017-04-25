Снимки абсолютно голой Виктории Бони появились в Сети

После разрыва с монакским бизнесменом Викторию Боню не узнать. Сначала она перекрасилась в блондинку, а затем раскрепостилась настолько, что искупалась голышом в Майами.

Бывшая звезда "Дома-2" является ролевой моделью для многих девушек. Она единственная из всех участников телестройки, у кого получилось добиться успеха на западе.

Виктория успешно работает международной моделью, посещает красные дорожки кинофестивалей и вечеринки на яхтах миллиардеров. А еще она родила красавицу-дочку настоящему заморскому принцу – бизнесмену из Монако Алексу Смерфиту.

Правда, влюбленные недавно расстались, так и не расписавшись. Но это не мешает длинноногой и пышногубой красавице радоваться жизни.

Сразу после разрыва с любимым Боня уехала в США. Она продолжительное время покоряла Лос-Анджелес, после чего отправилась в Майами. По словам Виктории, уехать из этого райского места решительно невозможно.

В данный момент экс-звезда "Дома-2" воплощает мечты многих женщин. Россиянка загорает под жарким солнцем, лакомится морепродуктами, наслаждается вкусными экзотическими фруктами и навороченными смузи. И еще Боня нашла в себе смелость пробежаться по волнам голышом.

Полностью голую Викторию Боню застали папарацци на пляже в Майами



Все откровенные фото смотрите на сайте: https://t.co/TU1ZnMP1ch pic.twitter.com/OuhdBNmGm1 — Life | Шоу (@lfshowbiz) 25 апреля 2017 г.

В то время как абсолютно обнаженная Боня резвилась в воде, восхищенные папарацци снимали ее дивное тело во всех ракурсах. По отзывам очевидцев и пользователей Сети, разглядывающих откровенные снимки, Виктория в свои 37 лет выглядит потрясающе.

Мы решили остаться на выходные в Майами, совсем не хочется покидать Флориду �� Публикация от Victoria Bonya ♐️ (@victoriabonya) Апр 20 2017 в 5:06 PDT

"Симпатичные титечки", "Итить мои старые костыли)", "Ох, чтоб я так в 37 выглядела!" – восторгаются комментаторы в интернете. Другие переживают, как на эти откровенные фото отреагируют близкие Бони. "Ну все, теперь я ничем не хуже Алекса, все видел. Кстати, он одобрил эту фотосессию?", "А если дочка увидит? В школе дети злые, покажут же", "Ну вы же мать, Вика, у вас маленькая дочь, как так можно? Во времена "Дома-2" еще понятно, но сейчас..." – переживают неравнодушные.