Пятилетняя дочь Бони стала копией отца

Виктория Боня обычно не показывает в Instagram свою дочь Анджелину, но в честь ее пятилетия решила сделать исключение. Поклонники потеряли дар речи: девочка – копия папы.

Говорят, что дочки, похожие на своих отцов, будут непременно счастливы в личной жизни. Судя по довольной улыбке Анджелины, жизнь во дворце в Монако ей в радость.

"Мамина принцесса 👸 В виде исключения, в честь Дня рождения Анджелины, ставлю это фото. 17го марта мы отмечаем пятилетие😍", – сообщила в микроблоге Виктория.

На снимке сияющая малышка запечатлена в пышном нежно-розовом платье. Волосы убраны в высокую прическу. Она будто сошла с обложки какой-нибудь сказки. Однако самое примечательное в Анджелине то, что она растет копией своего папы – монакского бизнесмена Алекса Смерфита.

Публикация от Victoria Bonya ♐️ (@victoriabonya) Мар 16 2017 в 3:42 PDT

"Папина доча", "Копия папик. 😊 😁 😁 😁 😁 😁", "Очень красивая, похожа на папу:)", "Как на папу здесь похожа!)", "Как она на папу похожаа 😱😱😱😱", – изумляются подписчики Виктории.

Публикация от Michael Alexander (@alexandersmurfit) Авг 24 2015 в 1:34 PDT

Так как родители девочки расстались и больше не живут вместе, воспитывают они ее по очереди. Совсем недавно Анджелина отдыхала с папой на курорте, а теперь направляется в солнечную Калифорнию к маме. "Моя крошка уже подлетает к Лос Анджелесу... – сообщила бывшая звезда "Дома-2". – Не дождусь 🙈❤️ #AngelinaSmurfit 🎂 #BirthdayGirl".

Боня сейчас находится в США и заметно поправляется. Некоторые ее подписчики предполагают, что красотка не устояла перед аппетитным местным фастфудом. Хотя она не признается и списывает все на особую диету.

Публикация от Victoria Bonya ♐️ (@victoriabonya) Мар 16 2017 в 12:58 PDT

"Я жестко подсела на спорт, сегодня взяла себе тренера с программой набора веса, за 8 недель планируем набрать 4 фунта (почти 2 кг), но это уже будет не жир, а мышечная масса. Тренер сказал пить протеин", – объяснила свои округлившиеся формы Виктория, хотя ей верят не все, некоторые комментаторы считают, что модель может быть в положении.