Грязные подробности конфликта Борисовой с матерью

Подруга рассказала, как родительница шантажировала Дану. И в итоге телеведущая запретила пускать ее на свадьбу.

Владелица крупного пиар-агентства Оксана Романенко два года назад занималась организацией свадьбы Даны Борисовой. В интервью Dni.Ru она рассказала подробности их взаимоотношений. "Когда мы познакомились, мне бросилось в глаза, что у Даны очень подвижная психика, – вспомнила Романенко. – То платье белое она хочет, то серое, то ресторан один, то другой".

"Все это было связано со звонками мамы, – уверена Оксана. – Сначала я не придавала этому значения, но после звонков мамы у нее всегда началась паника, она впадала в депрессию. И Дана категорически запретила звать мать на свадьбу".

"Не было на торжестве и нескольких ее друзей, – призналась Романенко. – Просто Даночка не хотела, чтобы подробности попали в желтую прессу. Она и сама заезжала в ресторан с черного хода, спасаясь от папарацци. Мама, насколько мне известно, в день бракосочетания дочери не звонила и не поздравляла".

Романенко устроила для молодоженов романтический отдых в шикарном отеле в Турции. "В один из дней Дане стало плохо с желудком, – отметила Оксана. – Андрей, ее муж, прибежал ко мне в номер в панике. Мы не знали, что с ней. Оказалось, это были первые признаки анорексии, до которой Борисова довела себя постоянными мыслями о том, что нужно быть худой и держать себя в форме. Два дня она не выходила из номера, пила лекарства. Я помню, как Андрей пришел ко мне, вышел на балкон, обхватил руками голову и произнес почти часовой монолог. Это был монолог отчаявшегося человека".

"Дело в том, что муж Даны – человек из другой среды, далекий от всякой публичности. Из-за любого движения в сторону публичности у него случалась паника, – пояснила Романенко. – Он занимался какими то запчастями для авто, был связан с техникой и гаджетами. И мать Даны его постоянно этим попрекала: мол, его не должно быть в этой богатой квартире в элитном жилом комплексе на Минской улице. Он рассказал мне о том, в каком аду живет Дана. По его словам, всей ее беды и проблемы – именно из-за матери. Мол, мама постоянно разжигала внутри семьи конфликт, а то и просто занималась откровенным шантажом дочери. Говорила, что если та не даст денег, она сообщит прессе интимные скандальные подробности".

"Дана всегда в своих несчастьях тоже винила мать, – заверила Оксана. – Мол, мама выпивает и ей надо лечиться. И я искренне не понимаю, как мать могла пойти в программу федерального канала и на всю страну поливать свою дочь помоями, трясти ее грязным бельем".

"После того эфира "Пусть говорят" мне позвонил Андрей, с которым Дана давно не живет, и поблагодарил за поддержку, – добавила Романенко. – Он очень переживает, что женщина, которую он любил, попала в такую страшную ситуацию. Но этому есть объяснение. Когда-то Борисова блистала на всю страну, а потом осталась у разбитого корыта – нет работы, нет семьи, нет будущего. Вот и итог".

