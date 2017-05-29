Известный нарколог вызвался исцелить Андрея Губина

Появившиеся в Сети интервью Андрея Губина стало сенсацией. Многие поклонники не узнали в артисте некогда благоухающего кумира.

Андрей Губин уже больше 10 лет не выходит на сцену, а его аскетичный образ жизни сегодня никак не вяжется с былым образом суперзвезды. Интервью артист дает неохотно, на публике не появляется, от личной жизни отказался. Всему виной, по словам музыканта, редкая болезнь нервной системы, которая настигла его на пике популярности.

Но не все верят в то, что Губину корректно поставлен диагноз. Бытует мнение, мол не болезнь его сгубила, а пристрастие к запрещенным препаратам. Dni.ru решили выяснить, что же происходит с Андреем, и обратились за помощью к известному наркологу Якову Маршаку, который прокомментировал интервью певца. На видео Губин ведет себя суетливо, постоянно что-то теребит в руках и сбивчиво выражает мысли.

"Если бы он был наркоманом, то попытался бы приподнять себя за счет унижения других, чтобы на какой-то момент принести себе приятные ощущения. Это в нем точно отсутствует. У Андрея определенно есть какие-то душевные страдания, и он не может найти выхода из своих переживаний. Хорошо бы ему встретился наставник или врач, который бы смог помочь", – пояснил Яков Маршак.

По словам нарколога, насильно оказать помощь Губину не удастся, поэтому очень важно, чтобы он сам захотел принять эту помощь. "Мне он очень симпатичен, и я с удовольствием мог бы подсказать ему, как изменить образ жизни для того, чтобы воспитать в себе внутреннее счастье, которое у него не наблюдается. Передайте ему, что он производит впечатление хорошего человека. Я с радостью помогу ему", – проявил инициативу врач.

Напомним, что Андрей Губин написал свой первый хит "Мальчик-бродяга" в возрасте 16 лет. Затем карьера юного исполнителя стремительно понеслась ввысь. Слава пришла к молодому человеку настолько неожиданно, что ему приходилось убегать от поклонниц по крышам автомобилей. В 2007 году певец пережил глубокое потрясение в связи со смертью отца, Виктора Губина, который по совместительству являлся продюсером музыканта.