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Известный нарколог вызвался исцелить Андрея Губина

Андрей Губин. Фото: Кузьмина Татьяна/Фотохроника ТАС
Появившиеся в Сети интервью Андрея Губина стало сенсацией. Многие поклонники не узнали в артисте некогда благоухающего кумира.
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Андрей Губин уже больше 10 лет не выходит на сцену, а его аскетичный образ жизни сегодня никак не вяжется с былым образом суперзвезды. Интервью артист дает неохотно, на публике не появляется, от личной жизни отказался. Всему виной, по словам музыканта, редкая болезнь нервной системы, которая настигла его на пике популярности.

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Андрей Викторович Губин певец

Но не все верят в то, что Губину корректно поставлен диагноз. Бытует мнение, мол не болезнь его сгубила, а пристрастие к запрещенным препаратам. Dni.ru решили выяснить, что же происходит с Андреем, и обратились за помощью к известному наркологу Якову Маршаку, который прокомментировал интервью певца. На видео Губин ведет себя суетливо, постоянно что-то теребит в руках и сбивчиво выражает мысли. 

"Если бы он был наркоманом, то попытался бы приподнять себя за счет унижения других, чтобы на какой-то момент принести себе приятные ощущения. Это в нем точно отсутствует. У Андрея определенно есть какие-то душевные страдания, и он не может найти выхода из своих переживаний. Хорошо бы ему встретился наставник или врач, который бы смог помочь", – пояснил Яков Маршак.

По словам нарколога, насильно оказать помощь Губину не удастся, поэтому очень важно, чтобы он сам захотел принять эту помощь. "Мне он очень симпатичен, и я с удовольствием мог бы подсказать ему, как изменить образ жизни для того, чтобы воспитать в себе внутреннее счастье, которое у него не наблюдается. Передайте ему, что он производит впечатление хорошего человека.  Я с радостью помогу ему", – проявил инициативу врач.

Напомним, что Андрей Губин написал свой первый хит "Мальчик-бродяга" в возрасте 16 лет. Затем карьера юного исполнителя стремительно понеслась ввысь. Слава пришла к молодому человеку настолько неожиданно, что ему приходилось убегать от поклонниц по крышам автомобилей. В 2007 году певец пережил глубокое потрясение в связи со смертью отца, Виктора Губина, который по совместительству являлся продюсером музыканта. 

Автор: Василиса Моргунова29 мая 2017, 18:38
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