У тяжелобольного Андрея Губина "разваливается" тело

Некогда популярный артист страдает от постоянных болей. Они не позволяют ему ни петь, ни улыбаться.

"Лиза", "Зима-холода", "Мальчик-бродяга" – в 90-х эти хиты были известны каждому. А их исполнитель – пребывающий в образе вечного подростка Андрей Губин – считался главным сердцеедом страны. Тогда никто и подумать не мог, как повернется жизнь и какое несчастье его постигнет.

Теперь Губин пишет песни другим артистам, живет на скромные (15 тысяч рублей в месяц) авторские отчисления. Собственных композиций и клипов не выпускает уже 13 лет, ведет почти отшельнический образ жизни. "Я одинок. Ни с кем не общаюсь, потому что стеснительный, боюсь кого-то побеспокоить, – пояснил артист. – У меня не было девушки, на которой я бы хотел жениться".





Однако есть и физиологическая причина, из-за которой у 43-летнего певца нет семьи. Он страдает от серьезного недуга и имеет первую группу инвалидности. "У меня болит лицо, мне не до детей, – рассказал певец. – Забота о детях – это проявление некой силы, а я за собой уследить не могу. У меня губы синеют, все тело разваливается".





Больше десяти лет назад медики поставили Андрею диагноз "левосторонняя прозопалгия" и заявили, что помочь не смогут. С тех пор постоянные лицевые боли не позволяют ему ни петь, ни улыбаться. "У меня плывет вся левая сторона лица, на шее какие-то полосы. Не чувствую половину тела, а врачи говорят, что все нормально. Внутри я себя чувствую нормальным человеком, но лицо как железная маска", – цитирует Губина газета "Только звезды".

