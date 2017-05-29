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Отец Фриске сделал заявление после подарка Шепелева

Владимир Копылов. Фото: GLOBAL LOOK press/Komsomolskaya Pravda
Отец покойной певицы Жанны Фриске Владимир высказался по скандальному судебному делу. возбужденному благотворительной организацией "Русфонд". Родитель артистки сделал официальное заявление, в котором назвал действия учреждения беспределом.
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Вкратце: следствие установило, что 25 миллионов рублей со счета сняла мать Жанны Фриске Ольга, и Перовский суд обязал семью выплатить "Русфонду" деньги, за которые та не отчиталась перед благотворительной организацией. В связи с этой непростой ситуацией отец певицы Владимир сделал официальное заявление.

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Жанна Владимировна Фриске актриса, певица

"Невзирая на то, что "Русфонд" издевался над родными, которые не имели никакого отношения к деньгам, адвокаты "Русфонда" решили отправить родных вслед за Жанной узнать, где же чеки по лечению. С юридической стороны это беспредел. Теперь каждый, у кого заболели близкие, так же обречен вслед за гибелью родных отправиться в тюрьму из-за алчных фондов/русфондов. Если больница даст больному справки, чеки, а их не примут такой вот "Русфонд" и Перовский суд, то вас ждут годы безысходного тюремного срока", – эмоционально заявил Владимир Фриске.

По словам мужчины, договор с фондом оказался не благотворительным. "То есть это не пожертвования (дарения – ст. 572–582 ГК РФ), как сказал судья Савостьянов С.В., а смешанный! Не договор пожертвования денег больным от народа (жертвователей), а коммерческий и имеет обязательства! Сколько нужно страдать, чтобы эти нелюди показали то, что им уже дали? И чеки, и квитанции по третьему кругу! Меня переполняют эмоции. Оказалось, что как только в суд принесли оправдательные документы, их тут же не признали! И кто?! "Русфонд"! А судья даже не объяснил, почему он документы не принимает", – пожаловался Фриске.

Владимир заявил о том, что судью могли подкупить. "Сколько – 50, 100 тысяч долларов заплатили судье? Чтобы на белое говорить "черное". "Русфонд" изъял все записи последнего судебного заседания, где безызвестный юрист и адвокат в лице представителей ответчиков разбили все дешевые претензии адвокатов "Русфонда", а главное пролили свет на это дело с якобы растратой семьей денег. Деньги были и есть у "Русфонда", отчет был сделан Жанной Фриске еще при жизни. Однако недобросовестная организация "Русфонд", укравшая 400 миллионов рублей, решила дожать родственников Фриске", – цитирует отца певицы Starhit.

Отметим, что в связи с этими разбирательствами решение шоумена Дмитрия Шепелева наконец позволить родным Жанны увидеть ее четырехлетнего сына Платона стало настоящим подарком. мальчик впервые за полтора года встретился с бабушкой, дедушкой и тетей.

"Встреча прошла в Цирке на Вернадского во время представления. Платон сидел у папы на коленях, от родственников его отделял судебный пристав. В антракте семье Жанны удалось 15 минут пообщаться с мальчиком в специальной комнате. Все плакали и обнимались. Он узнал дедушку, бабушку и тетю. Владимир Борисович спросил у внука: как дела, чем увлекается. Затем все вернулись в ложу. От волнения у Владимира Фриске разболелось сердце", – рассказал адвокат Сергей Федорович.

Автор: Наталья Аряева29 мая 2017, 08:43
ФОТОРЕПОРТАЖ

Год без Жанны Фриске

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