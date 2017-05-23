Как прошла встреча родителей Фриске с ее сыном Платоном

Журналисты выяснили, как прошла встреча родителей покойной певицы Жанны Фриске с ее сыном Платоном. Сестра артистки Наталья поделилась своими впечатлениями о свидании с малышом.

Днем во вторник, 23 мая, информагентства сообщили, что телеведущий Дмитрий Шепелев позволил наконец папе и маме певицы Владимиру и Ольге Копыловым, а также родной сестре Жанны Наталье встретиться с единственным сыном артистки Платоном. Похоже, в семье экс-солистки "Блестящих" воцарился долгожданный мир.

"Да, мы с папой и мамой виделись с Платоном", – подтвердила радостную новость Наталья. Правда, о самой встрече, которой они так долго добивались с родителями, Фриске рассказала мало.

"Вроде он нас узнал. Я не знаю, будут ли эти встречи регулярными, но то, что мы смогли встретиться с Платошкой, для нас уже достижение. Но я боюсь и не хочу что-либо прогнозировать", – приводит слова Натальи сайт "CтарХит".

Воссоединившееся семейство побывало на цирковом представлении в Большом Московском государственном цирке на проспекте Вернадского. Как рассказал журналистам адвокат семьи Фриске, после долгой разлуки Платон узнал всех.

"Подошел к дедушке, обнял его, и бабушку обнимал, и Наташу. Все были очень растроганы этой встречей. Платон сказал Владимиру Фриске: "Дедушка, я тебя помню. Помню, как ты меня катал на машине". Владимир Борисович был счастлив снова увидеться с ребенком, – цитирует юриста сайт "Комсомольская правда". – Все прошло трогательно и тепло. Вместе они посмотрели цирковое представление и пообщались".

Ранее представитель УФССП России по Москве Тимур Коробицын рассказал ТАСС, что первая встреча мальчика и его родственников, с которыми Шепелев пребывал в заятжном конфликте, состоялась в минувшие выходные. Таким образом Дмитрий исполняет решение суда о встречах Платона с его бабушкой и дедушкой с материнской стороны – родителями певицы.

Публикация от Natalia Friske (@friske_natalia) Мар 28 2017 в 4:29 PDT

Несовершеннолетний Платон встретился с Владимиром, Ольгой и Натальей в присутствии судебного пристава-исполнителя, психолога и своего отца Дмитрия Шепелева.

Сообщается, что Савеловский суд Москвы установил адаптационный период сроком в год. В течение этого времени встречи Платона с родителями Жанны будут проходить не чаще одного раза в месяц в присутствии психолога или другого значимого для ребенка человека (например, няни) на нейтральной территории. Представитель УФССП добавил, что после окончания адаптационного периода общение родни с ребенком будет происходить чаще – два раза в месяц.

К слову, до этой осчастливившей всех встречи мать Жанны Ольга Копылова всячески пыталась растопить сердце Шепелева. Она отправляла телеведущему трогательные сообщения. Как-то раз мама Фриске написала зятю: "Добрый день Дима! Звоню тебе каждый день, телефон не отвечает или занят. Очень соскучилась по Платону! Прошу разрешить видеться с Платоном!"

В другой день, не дождавшись ответа, Ольга отправила Дмитрию такой текст: "Добрый день Дима! Бабушка Оля очень соскучилась и просит встречи с внуком Платоном. Прошу не отказывать мне в моей просьбе. Годы уходят быстро..."

Поздравить Платона с Днем рождения у семьи Фриске получалось только по sms: "Платошенька, с днем рождения тебя любимый мальчик!!Будь здоровым!!! Удачи и счастья тебе в этой жизни!!! Мы любим тебя и ждем тебя в гости!" (далее подписи родни).