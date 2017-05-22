Дрязги Фриске и Шепелева из-за денег на лечение рака

Скандал, не утихающий в семье экс-солистки "Блестящих" Жанны Фриске, поделил общество на два враждующих лагеря. Одни считают, что деньги "Русфонда" умыкнули родители певицы, другие уверены, что миллионы растратил бывший сожитель звезды Дмитрий Шепелев. Dni.Ru решили разобраться в этой темной истории.

Фонд, собиравший средства на лечение артистки от рака мозга, долгое время безуспешно пытался найти пропавшие деньги и заставить семью Фриске отчитаться о тратах, после чего перевел общение в юридическое поле. Суд принял сторону благотворительной организации.

19 мая "Русфонд" одержал победу над родственниками Жанны Фриске. Семью покойной звезды обязали вернуть финансовые средства, собранные на лечение певицы. "Исковые требования удовлетворить. Взыскать солидарно с троих ответчиков: пары, мамы, Платона (Шепелева) 21,633 миллиона", – гласит решение судьи.

Dni.Ru решили проследить все этапы, как благотворительный фонд искал и в итоге добился справедливости в вопросе пропажи 20 с лишним миллионов рублей.

Жанна Фриске умерла 16 июня 2015 года от рака мозга. Когда стало известно о страшном недуге, поклонники Жанны с помощью "Первого канала" и Русфонда собрали деньги на ее лечение. Между "Русфондом" и Фриске 19 октября 2014 года был заключен договор пожертвования, по которому перечислили деньги на счет.

Сумма была внушительная – больше 25 миллионов рублей. Одним из обязательных условий соглашения стало предоставление отчета о расходовании средств. В противном случае деньги следовало вернуть на счет фонда. Еще когда Жанна была жива, родственники предоставили документы о потраченной сумме 4 120 959 рублей. Отчеты об оставшихся деньгах предоставлены не были, поэтому появились основания считать, что они похищены.

Первые сигналы тревоги в СМИ

Заметки о пропавших бесследно деньгах, собранных "Русфондом" на лечение Жанны Фриске, появились в октябре 2015 года. Организация сделала официальное заявление, что часть пожертвований для певицы была потрачена на неизвестные нужды, о которых организация не получила отчета от семьи. Представители фонда сделали заявление, что эти средства были похищены, чем вызвали незамедлительную реакцию – люди стали искать того, кто мог попытаться обогатиться на этой трагедии.

Отец артистки Владимир Копылов обвинил бывшего возлюбленного дочери в растрате средств. Папа Жанны заявил репортерам, что деньги на строительство и отделку особняка в Подмосковье Дмитрий Шепелев брал с банковской карты Фриске. По словам отца, шоумен делал ремонт дома даже во время болезни Жанны: он брал деньги, которые были нужны на ее лечение.

Сначала неравнодушные могли следить за сбором средств для для экс-солистки "Блестящих". На сайте "Русфонда", занимавшегося пожертвованиями , на ее лечение было собрано почти 70 миллионов рублей. Согласно отчетам, на счет Жанны Фриске фонд в начале года перевел 11 636 146 рублей, 9 января – 4 710 811 рублей, 27 февраля – 1 732 765 рублей, 19 марта – 5 192 570 рублей. Позже, по желанию певицы, на лечение онкобольных детей было направлено 32 619 851 рубль.

"28 октября в соответствии с договором между Русфондом и Жанной Фриске ей на продолжение лечения на личный банковский счет переведены оставшиеся 25 011 790 рублей. Согласно договору, отчеты о тратах из этой суммы будут передаваться в "Русфонд". А мы будем держать вас в курсе событий", – такого содержание объявление висело на сайте организации.

Несмотря на обещания, о том, на что были потрачены оставшиеся 25 миллионов, неизвестно. На сайте "Русфонда" об этом ничего не сообщалось. "Мы прикрыли эту тему. Мы перевели деньги родителям, и они уже должны перед нами отчитаться", – заявила журналистам директор по связям с общественностью "Русфонда" Ирина Соколова. Глава организации Лев Амбиндер сообщил, что родственникам Фриске известно о необходимости отчитаться за те средства, которые были собраны "Русфондом" на ее лечение, либо вернуть деньги.

Однако ни родители Фриске, ни кто-то из ее родственников о деньгах так и не отчитались. Собранные на лечение Жанны Фриске 25 миллионов рублей бесследно исчезли.

Пропавшими миллионами заинтересовалась Госдума

Когда "Русфонд" отказался предоставить журналистам отчеты о пропавших деньгах, депутаты предложили налоговой и прокуратуре устроить проверки в организации. "Нужно объяснить людям, на что и как эти средства были потрачены. А если там были какие-то хищения, то это уже дело правоохранительных органов", – сделал заявление начальник юридической службы КПРФ и заместитель председателя комитета Госдумы по конституционному законодательству и государственному строительству Вадим Соловьев.

По мнению политика, когда собираются общественные деньги, должна быть полная прозрачность со стороны организации. "Нужны регулярные отчеты, чтобы была гарантия, что деньги народа шли именно по целевому назначению. Люди посылают, может быть, последнюю копейку, чтобы помочь, а получается, что эти деньги могут просто быть кем-то похищены", – объясил депутат.

Эту инициативу поддержал член партии ЛДПР Ярослав Нилов. Он пообещал акулам пера, что потребует представителей "Русфонда" лично перед ним отчитаться за все исчезнувшие миллионы. "В моральном плане было бы правильно расставить все точки над i и объяснить, куда делась огромная сумма денег, чтобы не отбивать у людей желание помогать другим в трудных жизненных ситуациях", – отметил Нилов.

Возбуждение уголовного дела

Сотрудники "Русфонда", устав от бесконечных пересудов и очернения репутации организации, обратились за помощью в высшие инстанции. Благотворительная организация направила в Следственный комитет России заявление с просьбой возбудить уголовное дело.

На это отец Жанны Фриске Владимир Копылов в январе 2016 года через СМИ ответил, что он готов подтвердить законность использования средств. Папа певицы официально опроверг заявления "Русфонда" о хищении денег, пожертвованных на лечение певицы.

"Это неправда, – отмахнулся от обвинений Копылов. – Им там просто делать нечего... Ребенок умер, а им там делать больше нечего, только ворошить мертвых людей. Уже замучили этим. Если надо, у нас еще все документы на наследство лежат у нотариуса, а они уже делают свои выводы".

Безутешный отец выразил готовность судиться с "Русфондом" по этому вопросу. "Если они хотят, пусть подают в суд. Я все документы в суд принесу, – пообещал Копылов. – У меня все документы есть".

Шепелев: Деньги Жанны у ее родителей

Однако месяцы шли, а папа Фриске необходимые документы так и не предоставил юристам. Зато бывший возлюбленный артистки и отец ее сына Платона Дмитрий Шепелев прервал молчание в этом щекотливом вопросе.

Телеведущий сообщил журналистам, что не имеет никакого отношения к средствам, которые благотворительный фонд собрал для Жанны Фриске. По словам шоумена, все якобы похищенные деньги находятся у ее родителей.

"Я благодарен "Русфонду" за инициативу и рад, что наконец от слов мы перейдем к делу. Не подлежит обсуждению, что благотворительные средства, оставшиеся после лечения Жанны, должны быть возвращены фонду и направлены на спасение жизней, для чего, собственно, и были собраны. Все имеющиеся у меня документы и чеки о затратах на лечение в сентябре были переданы мной в фонд. Судьбу оставшихся средств нам всем предстоит узнать, так как счет находился в распоряжении и доверенности родителей Жанны", – прояснил ситуацию Шепелев.

Папа Фриске пригрозил "Русфонду" судом

Пока Дмитрий очищал свою репутацию в СМИ, отец Жанны Владимир Борисович делал все более громкие заявления в адрес "Русфонда". Копылов был настроен крайне враждебно по отношению к сотрудникам благотворительной организации.

Папа Фриске заявил, что считает обвинения в хищении средств "Русфонда" клеветой и намерен в ближайшее время обратиться в суд. Он рассказал, что никто из организации не пытался связаться с ним по поводу пропавших средств на лечение певицы.

"Меня даже бесит то, что сказал "Русфонд" слово – такое слово – "похищены деньги". Все дело в том, что еще с мая месяца у меня все документы есть. В последний раз мы платили инвойс, у нас, на 200 тысяч евро я оплатил лекарства в мае месяце. Все это у меня есть. По большому счету у меня все инвойсы есть. Но дело в том, что мне никто не звонил, не спрашивал меня – ничего. Кто бы сказал – я бы отчитался", – поделился своим негодованием Владимир Борисович.

Папа Фриске подчеркнул, что у организации не было права заявлять о том, что семья исполнительницы украла деньги. Мужчина заметил, что ему не приходили повестки в суд и с ним никто не пытался связаться. После появления сообщений о начале расследования ему пришлось самостоятельно искать контакты "Русфонда" в интернете. "Если бы они позвонили мне, я бы к ним приехал, все привез", – сказал Владимир.

Владимир Борисович встретился с сотрудниками благотворительной организации, чтобы, по его словам расставить все точки над i. "Сначала надо разобраться, на каком основании люди меня оскорбили и обвинили. А потом, если они не извинятся, значит, буду подавать в суд", – пообещал отец покойной исполнительницы.

Отец Фриске обвинил во всем Шепелева

Вероятно, поездка в стан оппонентов ничего не дала семье Фриске. Разбирательства продолжились, в Владимир перевел свой гнев с "Русфонда" на Дмитрия Шепелева. Копылов пригрозил, что он сделает все, чтобы телеведущий не получил ни домов, ни денег.

В ходе разбирательств выяснилось, что не только у отца Жанны был доступ к ее деньгам. Шепелев тоже отвечал за ее лечение. Имеется информация, что Дмитрий сделал со счета Фриске три больших транша. Рубли были переведены в доллары и ушли на заграничные счета. Следствие выяснило, что из этих денег Шепелев сделал три перевода за границу: 170 тысяч долларов – в Германию, 104 тысячи – в Нью-Йорк и 180 тысяч – в Лос-Анджелес.

В феврале 2016 года папа Фриске через СМИ пригрозил телеведущему, что тот за все ответит перед законом. "Что касается денег, то мы все чеки Шепелеву отдавали. А теперь Дима не выходит с нами на связь. За месяц до смерти Жанны Шепелев отдал нам ее банковскую карту. А на что он тратил ее деньги полтора года?.. Я добьюсь того, чтобы Шепелева наказали по закону за все, что он натворил", – решительно был настроен на борьбу с ненавистным зятем Копылов.

Адвокат Александр Карабанов, который представлял интересы семьи Фриске в тот момент, сообщил, что отец певицы передумал подавать в суд на благотворительную организацию. "Владимир Борисович Фриске не собирается судиться с "Русфондом". Наоборот, он всячески планирует помогать правоохранительным органам установить, куда ушли выделенные из "Русфонда" деньги", – объявил юрист.

Как отметил Карабанов, Фриске полагает, что дочь можно было спасти, если бы благотворительные средства были потрачены по назначению. "Владимир Борисович допускает, что если бы все выделенные деньги использовались на лечение, возможно, это сказалась бы на результате. А сейчас единственная цель Владимира Борисовича Фриске – обеспечить внука, который очень страдает из-за смерти мамы и меркантильных манипуляций с его персоной, любовью и вниманием", – подытожил адвокат семьи.

Дерзкое условие отца Жанны Фриске "Русфонду"

Забыв, что все бумаги якобы у Дмитрия Шепелева, Владимир Копылов внезапно заявил, что предоставит все чеки, оставшиеся от лечения певицы, только в обмен на извинения.

"Все чеки о тратах на лечение я кропотливо собирал. Легко могу отчитаться за 21 миллион рублей, потому что в реальности у меня чеков на гораздо большую сумму. Меня оскорбило заявление "Русфонда" о том, что я якобы похитил деньги. Я тратил личные деньги семьи! – не стал скрывать от репортеров негодование Копылов. – После их заявления я приехал в "Русфонд" с адвокатом. Сказал, что готов предоставить чеки на лечение Жанны. Дал им документы. Но попросил, чтобы начальник "Русфонда" принес мне свои извинения. После ответа, что начальника нет и связаться с ним невозможно, я забрал документы. И теперь отчитаюсь только после извинений либо после решения суда. Если суд обяжет, я это сделаю".

По словам Владимира, сначала за лечение платил Шепелев. В марте 2015 года семья отказалась от его услуг и попросила банковские карточки артистки. Однако Дмитрий отдал их лишь в мае. Как отметил Копылов, на карточках было мало денег: якобы шоумен все потратил.

В свою очередь младшая сестра певицы Наталья Фриске сообщила, что они не тратили 21 миллион рублей, пожертвованных на лечение. "Русфондовской карточкой распоряжался Шепелев. У нас она появилась 9 мая 2015 года, я на эту карточку только пару раз купила Жанне лекарства и специальное питание. Все остальное мы покупали на свои деньги. Дмитрий сказал, что можно будет потом компенсировать наши траты из денег "Русфонда", но мы так и не сняли ничего с их карточки. Не видели мы и чеков о тратах Дмитрия", – рассказала Наталья, добавив, что именно Дмитрий отчитался о четырех миллионах рублей, собранных на лечение артистки.

Деньги сняла мать Жанны

В апреле 2016 года в СМИ появились новости о том, что сумма, являющаяся предметом споров между "Русфондом" и родителями певицы, была выведена со счетов ее матерью, причем еще до смерти Жанны. Речь идет о 20 миллионах рублей.

Согласно документам 1 июня 2015 года, за две недели до смерти Жанны, мать артистки Ольга Фриске как единственное уполномоченное лицо сняла все деньги со счета, получив около 20 миллионов рублей. Средства якобы были выведены в банк, который позже лишился лицензии. Знакомые с ситуацией источники заявили, что деньги могли сгореть при банкротстве. Если они действительно хранились к моменту отзыва лицензии, наследники Жанны получат только страховую сумму – около 1,4 миллиона рублей.

В мае 2016 года полиция допросила мать Фриске Ольгу Копылову. В полицию она явилась в сопровождении мужа Владимира и дочери Натальи. "Правовой оценки этим бумагам никто не давал – они абсолютно ничего не доказывают. Их кто-то "вытащил из рукава" и представил на суд общественности, указав на маму певицы. Тем не менее в ходе доследственной проверки выяснено, что собранные на лечение певицы деньги действительно пропали. Остается вопрос, кто и на что их расходовал. На лечение певицы или, скажем, на строительство загородного дома Жанны? В ближайшее время будет возбуждено уголовное дело по факту исчезновения миллионов, собранных для певицы", – прояснил ситуацию источник в правоохранительных органах.

Владимир в беседах с журналистами по-прежнему все отрицал. "Уже говорил, что ни я, ни Ольга не распоряжались деньгами "Русфонда". В выписках из банка не совпадают даты. Номера счетов в доверенности и выписке разные. В общем, все это фикция… К тому же сообщалось, что Ольга перевела деньги в банк, который лопнул, и якобы деньги сгорели. Этот банк работает. Она распоряжалась личными деньгами, а не пожертвованиями", – отвел подозрения от жены Копылов.

Фриске и Шепелев ответили перед полицией

Спустя полгода после начала шумихи, 15 июля 2016 года, полицейские Центрального административного округа закончили проверку по делу о пропавших миллионах "Русфонда" и результаты передали в следственное управление. "Мы получили все выписки по расчетным счетам Жанны Фриске", – рассказал Дмитрий Макаров, специалист по связям с общественностью УВД по ЦАО ГУ МВД России.

По словам Макарова, в действиях родителей Жанны нет ничего противоправного. "Они предоставили все документы. На наш взгляд, оснований для возбуждения уголовного дела нет. Мама Жанны Фриске принесла доверенность, которую ей подписала дочь, на управление ее счетами. У нас нет оснований сомневаться в подлинности и самих документов, и подписи Жанны", – заявил пресс-секретарь.

"Фактов мошенничества со стороны родителей не установлено. Если же наши выводы не устраивают "Русфонд", их юристы могут обжаловать это решение в гражданском суде. Мы занимаемся только уголовными делами. А это – стопроцентно гражданское. К полиции и прокуратуре оно не имеет отношения", – отметил Макаров.

Зашла речь и о Дмитрии Шепелеве, которого родня Жанны подозревала в том, что он мог снять деньги со счета певицы. Однако Макаров отмел эту версию: "Шепелев тоже давал объяснения. К счетам Жанны была привязана карточка для расчетов. С помощью этой карточки Дмитрий расплачивался за медицинские услуги. Все счета были предоставлены. В его действиях мы не установили ничего противозаконного. А если говорить прямо: Шепелев не при делах. Он денег, которые ищет "Русфонд", не похищал".

"Русфонд" заявил в суд на семью Фриске

13 января 2017 года Перовский суд города Москвы принял исковое заявление "Русфонда", в котором благотворительная организация потребовала, чтобы семья Жанны Фриске отчиталась за собранные на лечение певицы деньги.

Камнем преткновения стали документы, которые якобы отказалась предоставлять семья Фриске, подтверждающие направление пожертвований на оплату медицинских услуг. В связи с этим "Русфонд", перечисливший свыше 60 миллионов рублей на лечение певицы, с помощью суда захотел получить весь отчет о расходовании денег.

Благотворительная организация объяснила свои действия как вынужденные. "Мы глубоко скорбим о смерти Жанны. Обращение в суд в сложившейся ситуации – мера исключительно вынужденная, но необходимая для того, чтобы выяснить судьбу пожертвований, оставшихся неизрасходованными, по возможности вернуть их и направить на лечение тяжелобольных детей", – объяснили свое решение подать в суд сотрудники "Русфонда".

В свою очередь, отец покойной певицы Владимир Фриске обратился в прокуратуру с просьбой привлечь к ответственности организацию, которая якобы отказывалась предоставить ему отчеты о движении средств, собранных на лечение его дочери.

Малолетнего сына Фриске привлекли к суду

В феврале 2017-го в Перовском суде состоялось первое заседание по иску "Русфонда". В ходе разбирательств трехлетнего сына Жанны Фриске привлекли в качестве соответчика по делу. Адвокат благотворительной организации в ходе заседания уточнил исковые требования. Он пояснил, что совсем недавно стало известно, кто принял наследство Фриске. Ими оказались родители певицы и ее сын Платон.

"За несколько дней до смерти певицы один из ее наследников обналичил средства", – сообщил юрист благотворительного фонда. В доказательства своих слов он представил суду документы из полиции.

Папа Фриске признал, что Ольга Копылова действительно переводила средства со счета на счет, но "это были деньги дочки, а не "Русфонда". Подтверждающие это бумаги имеются, заверил Фриске. Впрочем, у представителей благотворительной организации иная точка зрения: "Согласно документам, предоставленным "Русфонду", на лечение Жанны была потрачена лишь небольшая часть – четыре миллиона 120 тысяч рублей из собранных 25 миллионов рублей".

Дом Фриске под угрозой ареста

На заседании Перовского суда Москвы, которое прошло 14 марта, стало известно, что дом, где сейчас проживают родители Жанны Фриске, может подлежать аресту. Он оценивается в 60 миллионов рублей. "Помимо этого, на счетах семьи есть сумма более 20 миллионов рублей, чтобы исполнить решение суда, в случае если он удовлетворит иск", – рассказали журналистам юристы.

Истец попросил провести оценочную экспертизу, чтобы выяснить стоимость недвижимого имущества, которое имеется в распоряжении семьи певицы. Однако ответчики в лице родителей Жанны выступили против. Семья Фриске предложила временно наложить арест на наследственное имущество в качестве депозита.

От семьи Фриске отрекся адвокат

Юрист Александр Карабанов сообщил, что он и семья Жанны Фриске по-разному относятся к судебному процессу по делу денег, которые перевел "Русфонд" на лечение артистки. "Мы пока притормозили наше сотрудничество, потому что не совсем поняли некоторую инициативу родственников Жанны Фриске и некоторые вещи не рекомендовали делать. Условно говоря, наше мнение по судебному процессу разошлось. И то, что пошел вот этот процесс (наложили обеспечительные меры), это говорит об ошибочной позиции", – объяснил свой уход от клиентов адвокат.

Карабанов считает решение суда по обеспечительным мерам законным, что идет в противовес мнению Владимира и Ольги Копыловых. "Данная мера предусмотрена действующим законодательством, носит исключительно форму обеспечения, если вдруг решение будет принято против стороны семьи Жанны Фриске. Если решение будет все-таки в пользу, тогда все ограничительные меры снимаются", – объяснил адвокат.

В борьбу вступил Дмитрий Шепелев, чтобы защитить своего сына Платона от судебных разбирательств и от иска "Русфонда". Шоумен и его адвокаты подали ходатайство с просьбой снять ответственность с Платона, так как установлено, что деньги сняла мать Жанны Ольга. Это обстоятельство следует из отказа МВД в возбуждении уголовного дела по факту хищения денежных средств неустановленными лицами.

Адвокат телеведущего отметил, что это может положить конец разбирательствам и скандалам, тянущимся месяцами. "На этом наши судебные заседания могут и закончиться, если денежные средства будут возвращены Ольгой Владимировной", – выразил надежду юрист.

Неожиданный поворот

В судебном разбирательстве семьи Жанны Фриске и "Русфонда" выяснилось, что у певицы был личный бухгалтер, который перечислял деньги на лечение за границу. Однако после смерти артистки бухгалтер уехала из России. Где сейчас находится женщина неизвестно. Якобы поэтому и нет финансовых отчетов о лечении солистки "Блестящих".

"Жанна была дееспособна и имела возможность самостоятельно оформлять договоры на лечение", – заявила адвокат Фриске. Поставив тем самым под сомнению прежнее высказывание отца певицы Владимира Борисовича, который утверждал, что из-за тяжелой болезни Жанны вопросами лечения, оплатой клиник и лекарств занимались ее родители и гражданский муж Дмитрий Шепелев.

Безоговорочная победа "Русфонда"

Перовский суд 19 мая огласил свое решение по делу семьи Фриске и благотворительной организации. Суд постановил удовлетворить требования "Русфонда" о возврате основной части денег, выделенных на лечение певицы, боровшейся с раком мозга.

"Исковые требования удовлетворить. Взыскать солидарно с троих ответчиков: пары, мамы, Платона (Шепелева) 21,633 миллиона", – гласит решение судьи. Получается, что на малолетнего сына Жанны Фриске и Дмитрия Шепелева повесили многомиллионный долг.

Дмитрий Шепелев встал на защиту сына Платона

После заседания Дмитрий Шепелев заявил, что собранных фондом средств его наследник Платон не брал. "Ни я, ни мой сын, разумеется, к этим деньгам не прикасались, – заверил 34-летний шоумен. – Потому что не имели доступа к благотворительным счетам".

Шепелев сообщил, что в суде были представлены доказательства его невиновности. "Собранные благотворительные средства за несколько недель до смерти Жанны были сняты со счета ее матерью Ольгой Фриске, – рассказал бывший возлюбленный певицы. – Очевидно, что за несколько дней невозможно потратить эти деньги на лечение уже безнадежно больного, умирающего человека".

О дальнейшей судьбе миллионов Дмитрий не ведает. "Как они были потрачены мне не известно. Парадоксально, что суд никак не квалифицировал эти действия, не знаю как назвать это иначе как воровство. Не понимаю. Главное, по моему мнению, – Платон отвечать за это не должен", – убежден любящий отец.

Телеведущий не станет опускать руки. "Я буду продолжать бороться за единственно важное для меня в этой ситуации – благополучие и спокойствие моего сына и, разумеется, буду обжаловать это решение суда", – пообещал Дмитрий, дав понять, что в этой скандальной истории с похищенными деньгами "Русфонда" точка еще не поставлена.