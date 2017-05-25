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Сестра Фриске объявила о болезни после цирка с Шепелевым

Жанна и Наталья Фриске. Фото: GLOBAL LOOK press/Alexander Keltik
Младшая сестра Жанны Фриске опубликовала фото, сделанное в постели. Оказалось, Наталья заболела.
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Наталья Фриске регулярно поддерживает связь со своими многочисленными подписчиками в социальной сети Instagram. Младшая сестра покойной певицы Жанны Фриске публикует много фотографий, иллюстрирующих подробности частной жизни, а также общается с фанатами в комментариях.

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Так, Наталья опубликовала свежий снимок-коллаж, на котором запечатлена лежащей в кровати. Она никак не подписала фото, зато ниже в комментариях призналась, что болеет. Поклонники немедленно отреагировали на сообщение. "Скорейшего выздоровления, Наталья. Набирайся сил!😉😘😘😘", "Наташенька, поправляйтесь!", "Выздоравливай милая.❤", "  Наташа, скорее выздоравливай!!!! и радуйся жизни!!!!", "Выздоровления! И продолжайте улыбаться🌞", "Естественная😍прекрасная 😍и такая смешная 🙃" – прокомментировали снимок подписчики.

Отметим, что на днях телеведущий Дмитрий Шепелев позволил наконец папе и маме певицы Владимиру и Ольге Копыловым, а также родной сестре Жанны Наталье встретиться с единственным сыном артистки Платоном. Журналисты буквально атаковали семью, чтобы узнать, как прошло свидание с четырехлетним малышом.

"Вроде он нас узнал. Я не знаю, будут ли эти встречи регулярными, но то, что мы смогли встретиться с Платошкой, для нас уже достижение. Но я боюсь и не хочу что-либо прогнозировать", – очень осторожно высказалась Наталья.

А вот адвокат семьи оказался куда разговорчивее. "Подошел к дедушке, обнял его, и бабушку обнимал, и Наташу. Все были очень растроганы этой встречей. Платон сказал Владимиру Фриске: "Дедушка, я тебя помню. Помню, как ты меня катал на машине". Владимир Борисович был счастлив снова увидеться с ребенком. Все прошло трогательно и тепло. Вместе они посмотрели цирковое представление и пообщались", – в недавнем интервью сообщил юрист. Семейство побывало на цирковом представлении в Большом Московском государственном цирке на проспекте Вернадского.

Автор: Наталья Аряева25 мая 2017, 10:09
ФОТОРЕПОРТАЖ

Год без Жанны Фриске

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