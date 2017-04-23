Леру Кудрявцеву избил богатый ухажер

Актриса и телеведущая Лера Кудрявцева в эфире программы "Однажды…" рассказала, как столкнулась с жестокостью богатого жениха. Мужчина щедро одаривал Кудрявцеву не только подарками, но и кулаками.

"Я его не любила. В это время мой телефон прослушивался, следом ходила охрана и следила, с кем я здороваюсь, с кем общаюсь. В тот момент меня предавали многие друзья – он их также покупал", – начала свой рассказ Лера.

В какой-то момент ухажер, узнав, что Кудрявцева скрыла от него получение главной роли в фильме, совсем слетел с катушек и избил девушку. "Меня нашли за закрытой дверью, избитую, благодаря моей маме. Она что-то почувствовала", – разоткровенничалась актриса.

На этом рассказ о странном ухажере Кудрявцева решила прекратить. Лера лишь отметила, что ее жизнь не похожа на сказку и всего она добилась исключительно своим трудом. Сейчас она счастлива в браке с хоккеистом Игорем Макаровым, но и это далось ей не легко.

Публикация от KUDRYAVTSEVA LERA (@leratv) Мар 21 2017 в 1:16 PDT

Напомним, Лера Кудрявцева вышла замуж 8 июня 2013 года. Вначале жесткой критике подверглась Лера. Многим поклонникам ведущей не понравилось, что ее выбор пал на хоккеиста, который моложе нее почти на 20 лет.

Публикация от KUDRYAVTSEVA LERA (@leratv) Мар 19 2017 в 1:16 PDT

Одни утверждали, что Кудрявцева могла бы найти себе более подходящую партию и не принимать предложение руки и сердца от "сынка", другие заявляли, что Макаров бросит "престарелую" избранницу, как только найдет кого-нибудь помоложе и посимпатичнее.