Леру Кудрявцеву избил богатый ухажер
"Я его не любила. В это время мой телефон прослушивался, следом ходила охрана и следила, с кем я здороваюсь, с кем общаюсь. В тот момент меня предавали многие друзья – он их также покупал", – начала свой рассказ Лера.
В какой-то момент ухажер, узнав, что Кудрявцева скрыла от него получение главной роли в фильме, совсем слетел с катушек и избил девушку. "Меня нашли за закрытой дверью, избитую, благодаря моей маме. Она что-то почувствовала", – разоткровенничалась актриса.
На этом рассказ о странном ухажере Кудрявцева решила прекратить. Лера лишь отметила, что ее жизнь не похожа на сказку и всего она добилась исключительно своим трудом. Сейчас она счастлива в браке с хоккеистом Игорем Макаровым, но и это далось ей не легко.
Напомним, Лера Кудрявцева вышла замуж 8 июня 2013 года. Вначале жесткой критике подверглась Лера. Многим поклонникам ведущей не понравилось, что ее выбор пал на хоккеиста, который моложе нее почти на 20 лет.
Одни утверждали, что Кудрявцева могла бы найти себе более подходящую партию и не принимать предложение руки и сердца от "сынка", другие заявляли, что Макаров бросит "престарелую" избранницу, как только найдет кого-нибудь помоложе и посимпатичнее.
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