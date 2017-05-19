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Шепелев откровенно о воровстве денег Фриске

Дмитрий Шепелев. Фото: instagram.com/dmitryshepelev
Семья покойной певицы Жанны Фриске 19 мая проиграла в судебном разбирательстве с "Русфондом". Позднее телеведущий Дмитрий Шепелев поделился негодованием с подписчиками.
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Судья постановил удовлетворить требования благотворительного фонда о возврате основной части выделенных на лечение певицы, боровшейся с раком мозга, денег. "Исковые требования удовлетворить. Взыскать солидарно с троих ответчиков: пары, мамы, Платона (Шепелева) 21,633 миллиона", – гласит решение. Получается, что на малолетнего сына Фриске повесили многомиллионный долг.

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Дмитрий Андреевич Шепелев телеведущий

"Я рад, что в деле "Русфонда" были расставлены точки над "и". Увы, суд принял решение взыскать 21 миллион рублей с наследников: родителей Жанны и нашего сына Платона. С другой стороны хорошо, что более ни у кого нет сомнений в том, кто снял благотворительные деньги", – написал на своей странице в Instagram Шепелев.

Он подчеркнул, что собранных фондом средств не брал. "Ни я, ни мой сын, разумеется, к этим деньгам не прикасались, – заверил шоумен. – Потому что не имели доступа к благотворительным счетам".

По словам Дмитрия, он в данный момент чувствует колоссальное облегчение. "Очень тяжело жить в течение двух лет окруженному домыслами. Моя совесть чиста и репутация восстановлена", – считает телеведущий.

Шепелев сообщил своим подписчикам, что в суде были представлены доказательства его невиновности. "Собранные благотворительные средства за несколько недель до смерти Жанны были сняты со счета ее матерью Ольгой Фриске, – рассказал бывший возлюбленный певицы. – Очевидно, что за несколько дней невозможно потратить эти деньги на лечение уже безнадежно больного, умирающего человека".

О дальнейшей судьбе миллионов Дмитрий ничего не знает. "Как они были потрачены мне не известно. Парадоксально, что суд никак не квалифицировал эти действия, не знаю как назвать это иначе как воровство. Не понимаю. Главное, по моему мнению, – Платон отвечать за это не должен", – убежден любящий отец.

На сотрудников "Русфонда" шоумен не в обиде. "Я понимаю, насколько это дело важно для благотворительного движения в России, и рад, что репутация благотворительного фонда "РусФонд" восстановлена. Но по-отцовски я негодую, потому что разменная монета в этой ужасной и стыдной истории мой единственный сын, который получил после погибшей мамы долги и бесконечные пересуды", – переживает Шепелев.

Телеведущий не станет опускать руки. "Я буду продолжать бороться за единственно важное для меня в этой ситуации – благополучие и спокойствие моего сына и, разумеется, буду обжаловать это решение суда", – пообещал Дмитрий.

Как писали Dni.Ru, разбирательства из-за миллионов, собранных на лечение Жанны, тянутся больше года. "Русфонд" официально заявил, что перечислил на счет Фриске 25,01 миллиона рублей, однако в отчете о расходовании значатся только 4,12 миллиона.

Семья певицы отвергает все претензии. По данным благотворительного фонда, после смерти исполнительницы ее родственники отказались предоставить документы, подтверждающие, что пожертвования были потрачены на оплату медицинских услуг.

Напомним, недавно в деле семьи Фриске и "Русфонда" появилась неожиданная деталь. Выяснилось, что у Жанны был личный бухгалтер, перечислявший деньги на лечение за границу. Однако после смерти артистки финансист уехала из России. Сейчас местонахождение женщины неизвестно. Якобы поэтому и нет финансовых отчетов о лечении бывшей солистки "Блестящих".

Автор: Милена Жарова19 мая 2017, 23:10
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