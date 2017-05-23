Шепелев сделал невероятный подарок отцу Фриске

Похоже, в семье покойной певицы Жанны Фриске воцарился долгожданный мир. Дмитрий Шепелев сделал невероятный и долгожданный подарок родителям экс-солистки "Блестящих" – разрешил им увидеть внука.

Как сообщили информагентства, телеведущий позволил наконец папе и маме певицы Владимиру и Ольге Копыловым, а также родной сестре Жанны Наталье встретиться с единственным сыном артистки Платоном.

По словам представителя УФССП России по Москве Тимура Коробицына, первая встреча мальчика и его родственников, с которыми Шепелев пребывал в конфликте, состоялась в минувшие выходные. Таким образом Дмитрий исполняет решение суда о встречах Платона с его бабушкой и дедушкой с материнской стороны – родителями певицы.

"В межрайонном отделе судебных приставов по особым исполнительным производствам неимущественного характера УФССП России по Москве на исполнении находится производство в отношении Дмитрия Шепелева об определении порядка общения с несовершеннолетнем ребенком в пользу взыскателя Владимира Фриске. Дмитрий Шепелев исполняет решение суда добровольно", – цитирует Коробицына ТАСС.

Публикация от Дмитрий Шепелев (@dmitryshepelev) Ноя 10 2016 в 6:11 PST

Несовершеннолетний Платон встретился с Владимиром, Ольгой и Натальей в присутствии судебного пристава-исполнителя, психолога и своего отца Дмитрия Шепелева.

Сообщается, что Савеловский суд Москвы установил адаптационный период сроком в год. В течение этого времени встречи Платона с родителями Жанны будут проходить не чаще одного раза в месяц в присутствии психолога или другого значимого для ребенка человека (например, няни) на нейтральной территории. Представитель УФССП добавил, что после окончания адаптационного периода общение родни с ребенком будет происходить чаще – два раза в месяц.

Публикация от Natalia Friske (@friske_natalia) Май 1 2017 в 9:05 PDT

Напомним, несколькими днями ранее, 19 мая, семья Фриске проиграла в разбирательстве с "Русфондом". Суд постановил удовлетворить требования благотворительной организации о возврате основной части денег, выделенных на лечение певицы, боровшейся с раком мозга.

"Исковые требования удовлетворить. Взыскать солидарно с троих ответчиков: пары, мамы, Платона (Шепелева) 21,633 миллиона", – гласит решение судьи. Получается, что на малолетнего сына Жанны Фриске и Дмитрия Шепелева повесили многомиллионный долг.

Публикация от Сын Жанны Фриске (@platon.shepelev) Апр 16 2017 в 6:19 PDT

После заседания Дмитрий Шепелев заявил в Instagram, что собранных фондом средств его наследник Платон не брал. "Ни я, ни мой сын, разумеется, к этим деньгам не прикасались, – заверил 34-летний шоумен. – Потому что не имели доступа к благотворительным счетам".

Публикация от Сын Жанны Фриске (@platon.shepelev) Май 1 2017 в 2:02 PDT

Телеведущий не станет опускать руки. "Я буду продолжать бороться за единственно важное для меня в этой ситуации – благополучие и спокойствие моего сына и, разумеется, буду обжаловать это решение суда", – пообещал Дмитрий, дав понять, что в этой скандальной истории с похищенными деньгами "Русфонда" точка еще не поставлена.