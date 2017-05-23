Бедность довела Утяшеву до крайности

Прославленная гимнастка годами носила потертые и перешитые джинсы. Но сегодня вспоминает о том времени с юмором.

Лейсан Утяшева – неоднократная победительница российских и международных соревнований, чемпионка мира, шестикратная чемпионка Европы. Она давно состоялась и в профессии – пишет книги, работает телеведущей, снимается в рекламе многих известных брендов, чьи ценности не противоречат ее собственным.

Но шоколадной ее жизнь была далеко не всегда. Доходило порой до крайности. "Я вспоминаю свое детство, которое прошло в Волгограде, – рассказала Утяшева корреспонденту Dni.Ru. – Одно из самых ярких его воспоминаний – мои первые джинсы. Я получила их в 12-летнем возрасте. Но поскольку занималась спортом, гимнастикой, выглядела как 8-летняя девчонка. Денег в семье не было, шиковать мы не могли. Поэтому эти первые джинсы я носила много лет, вплоть до окончания школы. Они были все рваные, в заплатках, потертые, перешитые, но о том, чтобы купить новые, и думать было нельзя".

Публикация от Ляйсан Утяшева (@liasanutiasheva) Мар 7 2017 в 8:55 PST

Сегодня Ляйсан может себе позволить приходить на каждое светское мероприятие в новом платье – неплохо зарабатывает и она, и ее супруг шоумен Павел Воля. Но вот ценности теперь другие. "Когда у тебя двое детей и разница между ними два года, то приходится постоянно следить, чтобы 4-летний Роберт не разрезал новую штору, а 2-летняя София не начала рисовать маркером на обоях, но главное, чтобы они друг друга не покалечили, – заверила Ляйсан. – Я постоянно в этом живу, думаю, что им приготовить, потому что вкусы в еде у них разные. И в этом круговороте порой, выходя из дома, забываешь, кто ты", – призналась гимнастка.