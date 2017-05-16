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Шоу-бизнес

Фадеев вдрызг разругался с Эрнстом

Максим Фадеев и Константин Эрнст. Фото: dni.ru
Максим Фадеев дал большое интервью видеоблогеру Юрию Дудю, в котором объяснил, почему вдрызг разругался с Константином Эрнстом. К конфликту продюсера и телебосса оказалась причастна женщина.
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Изначально Фадеев и Эрнст прекрасно общались. "У нас всегда были нормальные, человеческие, теплые взаимоотношения", – подчеркнул Максим. Продюсера группы Serebro и генерального директора Первого канала рассорили два телевизионных проекта.

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Фадеев в тот момент сидел в кресле жюри на шоу "Голос.Дети". "Я не брал деньги за проект, потому что у меня к детям особое отношение. Я бы чувствовал, что беру деньги с детей, – объяснил Максим. – В связи с этим у меня не было контракта. То есть я понятийно сидел на этом телепроекте. Нисколько не жалею об этом. Я педагог, поэтому был там как рыба в воде".

В это время бывшая жена Эрнста Лариса Синельщикова, которая является близкой подругой Фадеева, обратилась к Максиму с просьбой. "Она делала другой проект, который назывался "Главная сцена". Она попросила меня поучаствовать. И получилось так, что эти проекты шли параллельно, в одно и то же время. Мне поступил звонок от Кости, он спросил, буду ли я в эфире. Я ответил: "Естественно!" Второй канал я предупредил, что у меня есть договоренность с Эрнстом, потому что они были первыми", – восстановил ход событий продюсер.

 

Сотрудники второй кнопки вошли в его положение. "Они были максимально деликатны, чтобы утешить все капризы Константина Львовича, – с иронией отметил Фадеев. – Поэтому мы ждали, когда он назначит час "Х". Финал. И назначили на 10 число. Все. Я предупредил, что 10-го буду там, второй канал назначил финал на 17-е число".

И вот здесь внезапно начались проблемы. "Как только "Главная сцена" обозначила 17-е число, Эрнст меня вызвал в кабинет и сказал: "Тут, понимаешь, я добавил новый круг, и финал у нас будет 17-го. Делай выбор". Я сказал, что слово свою держу. 17-го я буду там. Точка. И наступило 17-е число, и мне пришлось как идиоту – это было впервые за всю историю телевидения вообще! – перебегать из одной студии в другую и сидеть в кресле то тут, то там. И это в прямом эфире! – подчеркнул в интервью Фадеев. – Это было за всю историю мирового телевидения один раз. Этот случай, который произошел со мной по прихоти взрослого мужика".

Теперь Максим не желает иметь никаких дел с Константином. "Я договариваюсь один раз, дважды не договариваюсь. И если человек переобувается в воздухе и делает какие-то другие вещи, то все, для меня эта книга закрыта навсегда. Без шансов. Без компромиссов. Он это делал намеренно, чтобы поставить меня в крайне неловкое положение. И чтобы я сделал выбор. Он хотел посмотреть, какой выбор я сделаю. Это маленькая, очень женская позиция. Я делаю выбор в сторону своего слова. Мне абсолютно наплевать, что он думает. Он запретил мою музыку на своем канале, это просто детский сад! Ребенок! – негодует Фадеев. – Это нормальное общение закончилось. Меня только Бог может упросить с ним помириться".

Продюсер утверждает, что своим разгромным постом об ужаснувшем его "Голубом огоньке" Первого канала, он не хотел уколоть Эрнста. "Он не имеет отношения к "Голубому огоньку". Да, он утверждает артистов, но не вникает в репертуар. Это все делает Юрий Аксюта, а он же актер, к музыке имеет отношение слабое, а руководит музыкальным вещанием первой кнопки страны. Актер. Но это нормально у нас в стране. Поэтому каждый год звучит Happy New Year, просто до дыр ее затерли", – возмущается влиятельный продюсер.

Включил первую кнопку в Новый год он без задней мысли. "Я случайно налетел на этот "шикарный" канал. Я просто был в шоке! Абсолютно искренне отреагировал и написал, в этом не было ни капли мести! Мне вообще на него наплевать, на его канал, на его действия, запреты. Мне безразлично", – заверил Дудя Фадеев.

Желая закрыть неприятную тему, Максим отметил, что у генерального директора Первого канала есть положительные качества. "То, что Костя – человек талантливый, это факт медицинский, оспаривать было бы глупо, но он человек очень, чрезмерно импульсивный, и это ему мешает делать правильные выводы. он совершает много ошибок, не мужских. Если он лично позвонит и извинится передо мной, я буду с ним разговаривать", – дал Эрнсту надежду на примирение принципиальный Фадеев.

Автор: Елена Алешина16 мая 2017, 17:11
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