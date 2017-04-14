Эрнст рассказал об огромной потере

Константин Эрнст внес ясность в ситуацию с "Евровидением-2017", которое пройдет в этом году на Украине. По словам генерального директора Первого канала, отечественные телевещатели теряют огромный рейтинг.

Накануне в споре России и Украины из-за "Евровидения" была поставлена точка. Европейский вещательный союз (EBU), являющийся организатором мероприятия, заявил, что наша страна не будет участвовать в конкурсе. Первый канал отказался от трансляции смотра.

Журналисты узнали у Константина Эрнста, что он теряет при таком раскладе. "Огромный рейтинг, который обеспечивает внимание к этому событию. Внимание, которым это событие обязано Первому каналу", – подчеркнул генеральный директор.

По его словам, в первые несколько лет в нашей стране никто не хотел смотреть "Евровидение". "Но нам казалось, что это правильно, что это соответствует времени – участвовать в общеевропейском процессе, смотреть нечто вместе с 100 миллионами других европейцев, посылать на конкурс своих участников", – объяснил Эрнст.

В результате отказа от трансляции выбывшая из соревнования Россия не теряет деньги. "Мы платим взнос за членство в Европейском вещательном союзе. Непосредственно за участие в конкурсе мы еще не платили и соответственно платить не будем", – цитирует Константина сайт Коммерсант.ru.

Многие поклонники конкурса опасаются, что бойкот "Евровидения" повлечет за собой неприятные последствия. Есть такое правило: если страна или канал не транслирует конкурс, то не участвует в нем в следующем году. "Такое правило существовало, – подтвердил телебосс. – Но так как мы не будем участвовать механистически в нарушении правил Европейского вещательного союза, то на нас это не распространяется".

Получается, что Европейский вещательный союз сам нарушил свои правила. Организаторам следовало или не регистрировать нашу участницу Юлию Самойлову, или обеспечить ее участие.

"По правилам "Евровидения" страна-организатор должна обеспечить получение въездных виз участником и сопровождающей его делегацией. То, что произошло, это беспрецедентный случай за все 62 года истории конкурса. Мне очень жаль, что "Евровидение" пошло на поводу у украинской власти", – резюмировал Эрнст.

В сложившейся ситуации Первый канал не считает возможным транслировать конкурс Евровидение-2017https://t.co/JS3vcQ0uvp — Первый канал (@channelone_rus) 13 апреля 2017 г.

К слову, ранее Константин назвал представителя России на следующем "Евровидении", если нашу страну допустят до смотра. И это вновь будет Юлия Самойлова. Певица в курсе этого решения. Она в любом случае собиралась ехать на конкурс, и ей не так уж и важно, в каком году сбудется ее мечта.

"Об этом было объявлено еще три недели назад, что я поеду на "Евровидение" в 2018 году, если не получится в этом. Конечно, я расстроена, что не удалось выступить сейчас, не буду скрывать. Но рада тому, что мою кандидатуру подтвердили на следующий год", – сказала Юлия, добавив, что пока еще рано начинать подготовку к выступлению в следующем году.