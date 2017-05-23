46-летняя Лера Кудрявцева о беременности

На протяжении нескольких недель в СМИ упорно муссируются слухи о беременности Леры Кудрявцевой. Наконец телеведущая прокомментировала эту информацию.

Поводом для обсуждений и предположений, что Лера Кудрявцева ждет ребенка, стали подозрительно свободные наряды, которые внезапно начала носить телеведущая – любительница платьев "в облипку". К тому же Лера почему-то стала старательно прикрывать живот руками и фотографироваться в толпе (о чем свидетельствуют свежие фото).

В итоге, журналисты не выдержали и решили обратиться за разъяснениями к самой Кудрявцевой. Телеведущая не стала отмалчиваться. Она призналась, что мечтает о ребенке. "Семья должна быть с детьми обязательно. Надеюсь, что здоровье позволит нам стать родителями. Теоретически я принимаю достижения медицины и радуюсь, когда слышу, что женщина стала мамочкой благодаря ЭКО или ей помогла суррогатная мать. Любые способы хороши ради большой цели. Но если говорить о себе, хочется чтобы все произошло естественно. Каждый раз, когда пишут, что я в положении, говорю: "Ваши слова да Богу в уши". Пусть мне накаркают!" – цитирует Леру Кудрявцеву "Теленеделя".

Публикация от KUDRYAVTSEVA LERA (@leratv) Май 12 2017 в 12:19 PDT

К слову, на днях телеблондинка отметила день рождения. Звезде отечественного телевидения исполнилось 46 лет. Праздник именинница решила отметить с самыми близкими друзьями в караоке-клубе. На мероприятии отметились близкая подруга Леры Анфиса Чехова, а также Катя Гордон, Ирина Дубцова, Юлия Началова, Лариса Долина, Оскар Кучера и многие другие. Подробностями вечеринки Лера поделилась со своими многочисленными подписчиками на страничке в социальной сети Instagram.

Публикация от KUDRYAVTSEVA LERA (@leratv) Май 20 2017 в 10:14 PDT

Ранее ведущая заставила фанатов поволноваться. Лера поделилась снимком, где ее окружают медики, и сообщила, что без помощи врачей она уже не справляется. Встревоженные журналисты стали строить догадки, что случилось с ведущей, ведь точной причины вызова скорой Лера Кудрявцева не сообщила. Она просто констатировала: "Иногда бывает и так. Без помощи врачей уже не справляешься".

