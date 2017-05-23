На оставшуюся одной Лолиту навалились новые проблемы

У Лолиты Милявской новые проблемы. После того, как артистка осталась буквально одной, отрезанной от матери и дочери, на нее ополчились в ТСЖ.

Лолита Милявская снова воюет с коммунальщиками. С недавних пор певица опять начала получать внушительные счета за квартплату. "Счета приходят опять совершенно дикие. Они с меня снова что-то хотят. Но я предъявила им счет гораздо больше", – заявила воинственно настроенная исполнительница.

Несмотря на то, что приятели посоветовали Милявской зарыть топор войны, сменив место жительства, Лолита не собирается покидать свою квартиру в центре Москвы. Артистка не исключает, что снова обратиться в суд. "Я три года прожила в судах. Видимо, придется обратиться снова. Сейчас, кстати, в нашем доме люди судятся уже без меня. Я не одна такая хорошая", – цитирует Лолиту Милявскую "Собеседник".

Впрочем, в своей квартире певица проводит не так много времени. Артистка много гастролирует, а весну и лето проводит на даче в Подмосковье. На приусадебном участке Лолита не только отдыхает от трудов, но и выращивает различные овощные культуры. "Я стараюсь практически ничего не удобрять. Например, когда мы в камине жжем березку, уголь сразу высыпаем под деревья. Навоз не использую, урожай у меня и без него хороший. В прошлом году, например, было очень много огурцов. Мы их все лето ели! А вот помидоры не уродились: пожрала фитофтора. Я поехала, купила горчицу. Мы ее посеяли, потом перекопали. Говорят, горчица помогла обеззаразить почву", – рассказала артистка.

Ранее Лолита осталась практически одна. Украинские власти отрезали певицу от матери и дочери. Дело в том, что Милявской запретили въезд на Украину на три года. Певицу буквально сняли с поезда. Впоследствии Лолита постаралась воспринять ситуацию с юмором, однако на деле артистка очень переживает.

Публикация от Лолита Милявская (@lolitamilyavskaya) Апр 25 2017 в 7:47 PDT

"На самом деле самое страшное это было в восемь утра, когда ты звонишь маме, и она говорит: "Ты уже приехала? Я тебя жду с завтраком". Как раз время прибытия поезда в Киев. Я говорю: "Мамочка, ты извини…". Я начала подбирать слова. И она как заплачет, как маленький ребенок", – рассказала Лолита в недавнем интервью.