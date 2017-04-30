Мать Лолиты жестоко избили в Киеве

Российская певица украинского происхождения Лолита Милявская рассказала о том, что всерьез беспокоится за здоровье своих родственников на Украине. Она решила нанять семье охрану.

Жестокое нападение на мать Лолиты Милявской в Киеве произошло еще три года назад. "Мама вела ребенка из школы в пять часов вечера. Шла и разговаривала с моей дочкой. Сзади был оглушительный удар. Мама упала, еще били ногами. При этом не взяли ни кошелек, ни другие вещи", – цитирует НТВ.Ru певицу.

У женщины было диагностировано сотрясение мозга. После этого жестокого нападения она попросила Лолиту не давать никаких комментариев по поводу отношений России и Украины. Теперь, после откровенного объявления охоты на российскую певицу со стороны Киева она уверена, что родственники нуждаются в защите.

"Я не собиралась этого делать до сегодняшнего момента, но я взяла своей семье охрану", – рассказала певица. "Я просто начала бояться за свою семью. Но я очень рада, что в школе все хорошо, что педагоги встали полностью на защиту моего ребенка", – добавила она.

Дело в том, что после запрета Лолите въезжать на Украину школу, в которой учится ее дочь, буквально обложили журналисты. Кроме того, они добрались и до подъезда, где живет ее мать и в своих сюжет неоднократно показывали точный адрес. Артистка считает, что это провокация.

Ситуацию со снятием с поезда артистка постаралась воспринять с юмором, однако за шутками скрываются очень глубокие переживания. "На самом деле самое страшное это было в восемь утра, когда ты звонишь маме, и она говорит: "Ты уже приехала? Я тебя жду с завтраком". Как раз время прибытия поезда в Киев. Я говорю: "Мамочка, ты извини…". Я начала подбирать слова. И она как заплачет, как маленький ребенок", – вспомнила Лолита.

"Просто я понимаю, что когда так борются с людьми, которые не связаны ни с политикой, ни с какой-то военной тайной, это говорит о слабости", – уверена она. Напомним, Лолиту Милявскую сняли с поезда Москва – Киев, так как оказалось. что ей запрещен въезд на Украину. После этого на официальном аккаунте СБУ появилась якобы компрометирующая фотография Лолиты в танце.

