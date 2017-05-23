Юлия Самойлова о серьезных проблемах со здоровьем

По словам певицы, сложная операция не поставила ее на ноги. Но общее состояние улучшилось.

Юлия Самойлова, которая в этом году должна была представлять нашу страну на "Евровидении", много лет передвигается при помощи инвалидного кресла. Накануне конкурса в Киеве, куда ее не пустили, певица перенесла очередную сложную операцию.

"Деньги на нее собирали всем миром, – рассказала Юля. – Люди активно переводили средства, спасибо им за это огромное. Я в социальных сетях выложила видеообращение с реквизитами счета... Я долго не хотела признавать, что она мне требуется. С самого детства не хотела принимать, что чем-то болею. Всегда говорила: "Я здорова, мне ничего не надо!" Но уже сама почувствовала, что начались серьезные проблемы".

"Операция на ноги меня не поставила, но улучшила состояние, – заверила Самойлова. – Забетонировала, выпрямила позвоночник – насколько возможно. Врачи сказали, что реабилитация продлится год. В это время мне нужно по минимуму сидеть и петь". Однако это не в правилах Юлии. "У меня все пошло по максимуму: подготовка к "Евровидению", концерты. Без пения я не могу!" – цитирует ее портал Sobesednik.

Напомним, что операцию Юлия перенесла в Финляндии. По словам артистки, ей делали рассечение вдоль всего позвоночника – от головы до копчика. Как писали Dni.Ru, Самойлова никогда не отчаивалась. О своем положении она говорит так: "У меня нет травм голосовых. По сути, я просто не хожу. Я не жалко выгляжу, я симпатичная и так далее. Не могу прямо сказать, что я сильный человек – со стороны виднее. Но я точно не нюня. Мне много раз говорили нет, но я не останавливалась".