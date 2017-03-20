Юлия Самойлова: Я не жалко выгляжу

Певица не склонна драматизировать положение. Она шутит и улыбается.

Новость о том, что нашу страну на конкурсе "Евровидение" в Киеве в этом году представит девушка в инвалидном кресле, произвела эффект разорвавшейся бомбы. Известный украинский продюсер Александр Харебин в интервью местному телеканалу заявил: "Циничная провокация Российской Федерации. Специальная информационная атака против Украины. Апеллировать к тому, что у человека ограниченные физические возможности и к каким-то человеческим ценностям – это не тот случай".

Музыкант Евгений Галич, лидер рок-группы О.Torvald, которая выступит на "Евровидении-2017" от Украины, в интервью телеканалу ТСН назвал российскую исполнительницу "информационным солдатом" и "абсолютно гениальным ходом спецслужб России".

К счастью, адекватных людей больше и многие желают Юлии только победы. "Когда у человека существует такая фантастическая мотивация, он не может не воздействовать на других людей. И я считаю, что Юля – это идеальный вариант для конкурса песни "Евровидение". Неважно, где бы проходил этот конкурс в этом году, поехала бы на него Юля Самойлова. Мы этим, наверное, снимем все вопросы, связанные с какой-то мнимой провокацией украинских организаторов тем, что мы посылаем на этот конкурс именно ее", – отметил в интервью программе "Воскресное "Время" музыкальный продюсер "Первого канала" Юрий Аксюта.

Сама же Юлия о своем положении говорит так: "У меня нет травм голосовых. По сути, я просто не хожу. Я не жалко выгляжу. Я симпатичная и так далее. Не могу прямо сказать, что я сильный человек. Со стороны виднее. Но я точно не нюня. Мне много раз говорили "нет", но я не останавливалась".