Кто оплатил победу Португалии на "Евровидении"

Политика правит бал на конкурсе песни. И объективность выбора призера года нынешнего вызывает сомнения.

В ночь на воскресение в Киеве отгремел 62-й конкурс песни. Победу одержал 27-летний Сальвадор Собрал из Португалии. Он получил высшие оценки от жюри и зрителей (758 баллов) Швеции, Франции, Сан-Марино, Латвии, Израиля, Армении, Исландии, Сербии и многих других стран.

То что выиграет именно он, стало очевидно уже после завершения голосования национальных жюри, за 20 минут до окончания объявления голосов телезрителей. Во-первых, Португалия никогда этот конкурс ни то что не выигрывала, но и высших баллов не получала. Во-вторых, "Евровидение" давно пора провести в Западной Европе, ибо очень много недовольных тем, что оно часто поет и пляшет в бывшем соцлагере. А если учесть, что такого числа скандалов, как в этом году, никогда на "Евросонге" не было, в Европейском Вещательном Союзе перекрестились, наверное, когда в Киеве отзвучали финальный аккорды. В-третьих, фанаты знают о тяжелой болезни у португальца, ну как тут не выразить сочувствие и не отдать пару евро за голос в его пользу?! В-четвертых, в прошлом году было много недовольных, что приоритеты национальных жюри значительно отличались от вкусов телезриетелей, которые выбрали нашего Сергея Лазарева, а выиграла украинская Джамала. В-пятых, за болгарским Кристианом Костовым в случае его победы увидели бы непременно руку Москвы. А в нынешней ситуации, когда перед входом на арену "Евровидения" изымались российские флажки, дать выиграть артисту с российским паспортом недопустимо было.

Европейские теленачальники сделали голосование на конкурсе совершенно непрозрачным. Теперь глашатаи разных стран объявляют в эфире только голоса жюри. А голоса телезрителей кулуарно переводят в какие-то баллы, и совершенно невозможно понять, как распределились симпатии простых людей. Вот объявили, что португалец от телезрителей всех участвующих в конкурсе стран заработал 376 баллов. Но что значит? Кто конкретно и как именно голосовал?

При этом сидящие у экранов люди с телефонами в руках своим евро, фунтом, лева и шекелем оплачивают всю эту вакханалию. Ведь по такой схеме победителем можно назвать кого угодно, и попробуй проверь потом.

Это голосование приносит "Евросонгу" огромные многомилионные доходы. А поскольку Россия в этот раз не участвует в конкурсе, не транслирует его и не голосует, то конкурс несет огромные финансовые потери. И поэтому звонки и sms зрителей в этом году принимали, как кажется, дольше обычного – потерю аудитории компенсировали продлением времени.

О том, что с голосами на этом смотре самодеятельности будут жульничать, было известно накануне. Например, обратило на себя внимание то обстоятельство, что в финал прошли представители всех стран СНГ. А прежде такого никогда не случалось. Одно из вероятных объяснений: украинские организаторы были вынуждены дать непременные гарантии попадания в финал тем, кто грозил бойкотировать мероприятие в Киеве в связи с отказом пустить в страну россиянку Юлию Самойлову.

Словом, этот конкурс все дальше от музыки. Запоминающихся песен, сильных вокалистов, ярких номеров год от года все меньше. А скандалы, интриги, фальсификации и подтасовки только множатся.

