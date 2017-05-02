Кожевникова ответила на оскорбление дочки миллиардера

В Сети разгорелся скандал из-за неосторожного высказывания дочери владельца футбольного клуба "Спартак" Леонида Федуна Екатерины. Девушка позволила себе нецензурное слово, за что ее осудила актриса Мария Кожевникова.

Матч ЦСКА – "Спартак", закончившийся со счетом 1:2, уже вошел в анналы истории, а страсти вокруг него кипят до сих пор. Поддавшись эмоциям, наследница владельца победившей команды написала в соцсетях обидную для фанатов армейцев фразу: "Мы – "Спартак", а вы – г....". Конечно же, в интернете девушку сразу же распяли и закидали ответными оскорблениями.

На злобу дня высказалась и бывший депутат Госдумы Мария Кожевникова. Актриса пожурила представительницу золотой молодежи Москвы за необдуманное действие.

"Мой отец – заядлый фанат "Спартака", а брат болеет за ЦСКА. Я в этом вопросе нейтральна, болею за сборную России, за свою страну, – сообщила артистка. – Но в последнее время не за футбол, моя поддержка прямо пропорциональна тому, как наши игроки относятся к матчам и как борются за свою Родину. Но у моего отца и брата никогда не было никаких проблем из-за футбола".

Кожевникова призналась, что потеряла дар речи, когда увидела в интернете новости о проступке дочери Федуна. "Как такое можно написать? – недоумевает бывшая звезда сериала "Универ". – Я понимаю, это спорт, это в первую очередь эмоции, я сама спортсменка, но нужно ведь соблюдать рамки приличия. "Мы – "Спартак", а вы – г...."… Это люди г.....? Или кого она имела в виду? Почему мы г.....?"

Мария хотела бы услышать от Екатерины хоть какое-то объяснение. "Понятно, что это недостаток воспитания, но она же не подросток. Называть людей г..... – это уже за гранью дозволенного. Кто-то ездит на "гелендвагенах", кто-то бьет свою девушку, другая называет людей г....... – эта наша золотая молодежь вышла за рамки приличия", – цитирует возмущенную Кожевникову сайт Life.ru.