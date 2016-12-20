Кожевникова указала оскандалившейся Кафельниковой на Водянову

Известная актриса и бывший депутат Мария Кожевникова высказала свое мнение о скандале из-за неосторожных слов Алеси Кафельниковой о России. Экс-звезда сериала "Универ" привела дочери теннисиста в пример Наталью Водянову.

Ранее Алеся разгневала пользователей интернета, оставив жесткий комментарий о своей родной стране в одной из социальных сетей, причем сделала это на английском языке. Кафельникова заявила, что "ненавидит Россию", потому что соотечественники о ней "сплетничают" вместо того, чтобы гордиться.

Мария Кожевникова поспешила оправдать 18-летнюю дочь известного теннисиста Евгения Кафельникова.

"Молодая красивая девушка, на нее свалилась популярность. Наверное, она не совсем к этому готова", – предположила опытная актриса, у которой за плечами не только громкие роли в кино, но и борьба с пальмовым маслом в Госдуме.

По словам Марии, популярность – это не только светские мероприятия, именитые друзья и бесплатные вещи. "К сожалению, есть и обратная сторона медали, когда тебя люди иногда даже в некорректной форме оскорбляют, говорят неприятные, несправедливые вещи. Видимо, ее, как молодую девушку, очень трогают за душу эти слова", – предположила звезда.

Кожевникова привела в качестве примера Наталью Водянову. Последняя умудрилась стать любимой во всем мире топ-моделью, родить много детей без ущерба для карьеры. К тому же Наталья успевает делать много добрых дел.

Фото опубликовано Natalia Vodianova (@natasupernova) Ноя 22 2016 в 4:39 PST

Так как Алеся спит и видит себя моделью, Водянова может стать для нее идеальным примером, как лучше себя вести в обществе. "Мне бы хотелось, чтобы она на нее ориентировалась – человек занимается благотворительностью", – цитирует Марию сайт Life.ru.

✨ Видео опубликовано Alesya��Kafelnikova (@alesyakaf) Дек 18 2016 в 10:24 PST

Напомним, ранее Алеся заявила, что не любит Россию. "Только в России используют людей. Это ужасно. Я думаю, так везде, но в России это происходит постоянно! Я делаю карьеру в другой стране, мною должны гордиться. Меня спрашивают, почему я ненавижу Россию? Конечно, я ненавижу Россию!", – эмоционально сказала Кафельникова.



Алеся объяснила причину своего негативного отношения к землякам. "Я хочу, чтобы моя страна гордилась мной, но вы не гордитесь мной, а только сплетничаете! Я не люблю российскую ментальность: люди заботятся больше о себе, чем о других. Если ты звезда, тебя ненавидят, тебя не любят, о тебе сплетничают!" – с горечью констатировала юная модель.

Позднее через своего представителя Кафельникова решила принести свои извинения "перед многомиллионным населением России". "Хочу извиниться перед теми, кого оскорбила. Возможно, мне не хватило знания английского языка, чтобы правильно донести информацию в моих сообщениях. Я имела в виду совершенно другое, – отметила Кафельникова. – Мне обидно, что мои соотечественники хают меня, потому что я работаю в Европе, а мне нужна поддержка. Россию я люблю и переживаю за то, что в ней происходит! Сейчас тяжелое время, нужно поддерживать страну, а не хаять ее!"