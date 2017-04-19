Что случилось с внешностью Марии Кожевниковой

Dni.ru пришли к выводу, что с внешностью Марии Кожевниковой что-то случилось. Популярная актриса, ранее выходившая в свет в облегающих нарядах, вдруг изменила себе и стала появляться в не сковывающих фигуру одеждах.

Мария Кожевникова порядком переполошила журналистов, когда появилась на премии журнала HELLO! "Самые стильные в России" в серых замшевых ботфортах, натянутых аж до бедер и в свободной серой куртке-толстовке. Завершали образ косички наподобие африканских. Столь необычный образ, особенно яркий на фоне классических вечерних платьев большинства дам, смотрелся просто вызывающе.

Светские сплетники немедленно зашептались. Они потерялись в догадках. что же случилось с фигурой Марии, которая до недавнего времени демонстрировала великолепную форму. Первое, что приходит на ум, учитывая гармоничную семейную жизнь актрисы, – беременность. В пользу интересного положения Кожевниковой говорят последние публикации, которые делала артистка на своей официальной страничке в популярной социальной сети Instagram.

На многих фотографиях Мария снята крупным планом, что для нее нетипично. Также в большом количестве представлены кадры, на которых красавица облачена в свободные спортивные костюмы, кофты, верхнюю одежду, которые успешно скрывают все изгибы фигуры. Что и говорить о красном свободном платье с фантазийными рукавами, которое Мария "выгуливала" не раз за последнее время.

Публикация от Кожевникова Мария (@mkozhevnikova) Апр 1 2017 в 8:31 PDT

А еще подозрения вызывает то обстоятельство, что актриса предпочитает прятаться за предметы. То Кожевникова прикрывает фигуру вешалками с одеждой (когда готовилась к тому же выходу на премию), то стоит за спиной подруги (как свидетельствует фото Маши с певицей Леной Темниковой, представленной на переднем плане). Все это заставляет глубоко призадуматься.

Публикация от Кожевникова Мария (@mkozhevnikova) Апр 17 2017 в 8:39 PDT

Возможно, Кожевникова просто немного располнела и просто не желает демонстрировать несовершенства фигуры, причем не столько журналистам, сколько коллегам по отечественному шоу-бизнесу. Не секрет, что знаменитости, улыбаясь в лицо, с удовольствием зубоскалят за спиной. Однако не все боятся осуждения.

К примеру, на той же церемонии вручения премии Ксения Собчак, ставшая матерью в ноябре 2016 года, смело вышла на публику в, мягко скажем, неудачном платье. Модные критики в пух и прах разгромили образ телеблондинки, отметив неудачный крой и посадку наряда, но это не помешало Ксении блистать и наслаждаться вечером.

Публикация от Ксения Собчак (@xenia_sobchak) Апр 19 2017 в 12:54 PDT

Впрочем, Dni.ru ни в коем случае не призывает Марию Кожевникову повторять подвиг Ксении Собчак. Все люди разные и у каждого свои мотивы поведения. Напомним лишь, что, находясь в ожидании второго ребенка, Мария вела себя точно так же, как и сейчас, отдавая предпочтение свободным нарядам и одежде с крупным рисунком.