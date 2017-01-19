Семейная драма Марии Кожевниковой

Известная актриса и общественный деятель Мария Кожевникова откровенно рассказала Юлии Меньшовой о драме, которая произошла в ее семье. Бывшая звезда сериала "Универ" страдала из-за развода родителей и отказывалась общаться со своей сводной сестрой.

По словам 32-летней артистки, ставшей гостьей шоу "Первого канала" "Наедине со всеми", расставание мамы и папы стало для нее настоящим ударом. Марии было 12 лет, когда ее отец, знаменитый советский хоккеист, двукратный олимпийский чемпион, заслуженный мастер спорта Александр Кожевников, ушел из семьи.

Актриса считает, что в этот миг она резко повзрослела и осознала, что в жизни каждый сам за себя. Отец будущей звезды кино и сериалов женился на другой женщине, и у них родилась дочь Екатерина. Мария от обиды долгие годы даже слышать не хотела о сводной сестре и отказывалась знакомиться с ней. Ситуация изменилась лишь недавно.

"До конца я все это отпустила после того, как родила сама детей, – рассказала Мария, у которой подрастают два сына. – Я восприняла свою младшую сестру, которую до этого вообще не воспринимала. Сейчас мы с ней дружим, общаемся..."

Первенец Кожевниковой Иван появился на свет 19 января 2014 года. Это был особенный день для артистки. "После того, как я родила Ваню, у меня как будто была десятисекундная связь с космосом, – вспоминает Мария. – Я не могу передать эти чувства: как будто ты видишь свет, который полностью тебя поглощает. И в этот момент я поняла, что я поменялась".

После того, как новоиспеченная мать выписалась из роддома, она связалась с отцом. "Сказала: "Пап, я хочу познакомиться со своей сестрой". Катя ни в чем не виновата, она такая же дочь своего отца, как и я. И почему ее старшая сестра лишает ее общения? Я поставила себя на ее место. И поняла, что не имею на это права", – объяснила свое решение Кожевникова.

Фото опубликовано HELLO! Russia (@hello__ru) Дек 25 2016 в 9:14 PST

Как писали Dni.Ru, популярная актриса вышла замуж за бизнесмена Евгения Васильева в 2013 году. Супруги воспитывают первенца Ивана, которому 19 января исполнилось три года, и сына Максима. 26 января младшему отпрыску пары исполнится два года. Ранее Кожевникова говорила в интервью, что замужество и рождение детей сделали ее более мягкой, женственной и менее зацикленной на себе.