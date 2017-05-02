Бывшая невеста монакского бизнесмена Виктория Боня опростоволосилась перед россиянами. Экс-звезда "Дома-2" показала неуместный жест на съемках видео в честь Дня победы.

Красавица Виктория Боня остается любимицей светских хроникеров. Буквально недавно девушка оскандалилась, попав в объективы папарацци абсолютно голой. И вот несколько часов назад экс-звезда "Дома-2" дала акулам пера новый повод для стеба.

Эффектная модель, телеведущая и актриса снялась в фильме, посвященном Великой Отечественной войне. После съемок Боня записала видеообращение и выложила его в интернет. В своем ролике Виктория поздравила съемочную группу с окончанием работы над клипом.

И все бы ничего, но во время своей речи россиянка, одетая в форму, показала подозрительный жест, напомнивший пользователям Сети нацистское приветствие. Как сообщает сайт Life.ru, Боня случайно "кинула зигу", изображая советского солдата.

Конечно же, звезду раскритиковали за неосторожную манипуляцию рукой. Поклонники красотки встали на ее защиту, отметив, что это была не "зига", а знак победы – V. В любом случае, возмутившее народ видео исчезло из Instgram Виктории, но журналисты успели его сохранить.

К слову, несколькими днями ранее снимок другой звезды "Дома-2" Ксении Бородиной с мужем в военной форме подвергся резкой критике. Известный блогер Лена Миро высказала свое мнение о фотосессии Ксении Бородиной и ее супруга Курбана омарова, снявшихся в форме солдат Красной армии времен Великой Отечественной войны. Женщина призналась, что ей стало мерзко от этих кадров, с ней согласилось большинство подписчиков.

Публикация от borodylia (@borodylia) Апр 26 2017 в 10:12 PDT

Миро обратилась к подписчикам, взывая к их самым светлым и возвышенным чувствам, нажимая на больные точки. "Вот скажите мне: разве имеет право такой пассажир вешать на себя ордена, которые давали нашим дедам за героизм, когда те рисковали жизнью, когда в них стреляли, когда они возвращались домой калеками или падали замертво на поле боя? Разве имеет право эта девка вешать на себя что-то, кроме силиконовых сисек и нарощенных волос? Какое она имеет право цеплять на себя святые для каждого русского человека символы?" – возмущенно написала Миро.

