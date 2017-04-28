Фото Бородиной с мужем в военной форме вызвало возмущение

Известный блогер Лена Миро высказала свое мнение о фотосессии Ксении Бородиной и ее супруга Курбана омарова, снявшихся в форме солдат Красной армии времен Великой Отечественной войны. Женщина призналась, что ей стало мерзко от этих кадров, с ней согласилось большинство подписчиков.

Свое возмущение блогер Лена Миро выплеснула на страничку в известной социальной сети "Живой журнал". Для начала женщина назвала "Дом-2" колхозом и заявила, что он "теряет берега". "На днях Бородина опубликовала фотографию, на котором она и ее муж позируют в образах солдат Великой Отечественной Войны", – кратко оповестила своих подписчиков Миро.

Далее Лена призналась, что ее "передернуло" от фотографий. "Девка с развеселым прошлым и, возможно, настоящим и тип с очень темной, по слухам, биографией, облачились в военную форму прошлых лет и нацепили на себя ордена. Когда я это увидела, меня передёрнуло. Развалил, твою мать, яйца. Типа воин. Типа защитник, ага", – съязвила блогер.

Миро обратилась к подписчикам, взывая к их самым светлым и возвышенным чувствам, нажимая на больные точки. "Вот скажите мне: разве имеет право такой пассажир вешать на себя ордена, которые давали нашим дедам за героизм, когда те рисковали жизнью, когда в них стреляли, когда они возвращались домой калеками или падали замертво на поле боя? Разве имеет право эта девка вешать на себя что-то, кроме силиконовых сисек и нарощенных волос? Какое она имеет право цеплять на себя святые для каждого русского человека символы?" – возмущенно написала Миро.

Публикация от borodylia (@borodylia) Апр 26 2017 в 10:12 PDT

В заключение она заявила, что "это за гранью, конечно". "Мне мерзко. А вам?" – обратилась к подписчикам Лена. Поклонники не заставили себя долго ждать. Они оказались солидарны с блогером.

"Конечно, мерзко!", "Мерзость", "Мерзко. Мало того, что на этих недолюдей молодежь ровняется и воспринимает их поведение как норму. Но цеплять ордена как побрякушки для красоты кадра – это святотатство", "А мне просто неприятно. Как будто к чему то очень липкому и очень гадко прикоснулась", "Мои оба деда воевали. Мерзко это видеть, да(( Может Бородина почитает статью и комментарии, помутненный разум немного прояснится, и она хотя бы уберет это фото из инстаграма, коли уж бесстыдства хватило эту фотосессию сделать..." , – выразили свое мнение подписчики. Отметим, что пока фото все еще "висит" в аккаунте ведущей "Дома-2".