Фото Бородиной с мужем в военной форме вызвало возмущение

Вскрылось лицемерие матери Даны Борисовой Ручка сообщила подробности родов Гурцкая поплатилась за поддержку Лолиты Дом-2 У звезды "Дома-2" обнаружили рак

Выбор читателей

Казимир Лиске умер после падения с пятого этажа
Как жил погибший актер из "Интернов"
Киркоров женился на Пугачевой по желанию Собчака
Анна Большова о свадьбе с братом и разрыве с матерью
Меньшова закричала из-за Боярской
партнеры
Пятница 28 апреля
Лента новостей
16:36
В Москве спасли застрявшую на дереве кошку (видео)
16:05
Прогулка львицы по Петербургу попала на видео
15:54
Обидчивый политик-гей наказал тролля звонком бабушке
15:48
Российскую чемпионку поймали на допинге
15:37
Зачем россияне ходят на работу
15:26
Собянин: Расселение пятиэтажек в границах района будет закреплено законом
14:49
Акции оппозиции согласованы в 30 регионах
14:48
Под Иркутском из-за лесного пожара выгорел поселок
14:38
10 самых неприхотливых растений для украшения дома
14:28
В Москве у безработного угнали спорткар за 4,3 млн
14:19
Мальчуган прокатился на разбитой зеленой "шестерке" (видео)
14:09
Водителю незаведенной машины пришел штраф за превышение скорости
14:00
Турция готовится к реваншу
13:47
Грачевский и Безрукова наградили лучших россиян
13:42
Центробанк снизил ключевую ставку
13:37
Цыганка гипнозом поставила жертву на колени (видео)
13:28
Шнуров снял "Экстаз" с голой Ходченковой
13:21
Россиян заставят платить за музыку в "Одноклассниках" и "ВКонтакте"
13:14
В московском метро объявили воздушную тревогу
12:47
Маккейн назвала Обаму грязным капиталистом
12:25
Волчек откровенно об отношениях с Гафтом
12:11
Осиротевший медвежонок-попрошайка промышляет на Колыме (видео)
12:04
Модель Victoria's Secret раскрыла секрет удачных снимков
11:55
Главные события Москвы с 28 апреля по 4 мая
11:51
Тиллерсон пожаловался на поездку в Москву
11:43
На Среднем Урале началась проверка по факту мора рыбы
11:39
Мир на пороге эпидемий болезней мозга
11:30
Пьяный хулиган натравил собаку на врача
11:27
Звезды вывели детей на подиум
11:23
Россиянам придется платить кредиты по-новому
11:17
США готовят сценарий ядерного удара по России
11:08
Наташа Королева: У меня появился еще один сыночек!
11:01
Легковушку расплющило колесом от БелАЗа (видео)
10:44
В Apple создали "бесконечную батарею" для нового iPhone
10:27
Дженнифер Лопес обругали за дырявое платье
10:12
Германия дозрела до запрета паранджи
10:04
Жительницу Подмосковья ограбили на четыре миллиона
10:00
В Томске ищут спасших выпавшего с седьмого этажа ребенка (видео)
09:42
Диана Гурцкая поплатилась за поддержку Лолиты
09:33
В Иркутске пьяный пациент напал на стоматолога
09:33
Украину поставили на место за шутки о Черноморском флоте
09:31
Как избавиться от склонности к ожирению
09:21
Победивший рак Гайдулян пришел на свадьбу с беременной женой
09:05
Больным СПИДом разрешат усыновление
09:00
Французы попались на махинациях с химическим оружием в Сирии
08:59
Три российских банка лишились лицензий
08:47
Бывший муж вернулся к Ларисе Гузеевой
08:44
Белый дом похвалил Трампа за обострение отношений с Россией
08:38
Экипаж затонувшего военного корабля вернут в Россию самолетом
08:29
Трамп требует от Сеула миллиард за защиту
08:29
После слов о четвертом ребенке Тарханова стала прятать живот
08:27
Всех россиян обяжут платить за новую строку в счете ЖКХ
08:24
Москвичам пообещали дождливое начало майских праздников
07:59
Извержение вулкана на юге Японии попало на видео
22:04
На Москву надвигается массовая аллергия
22:00
Россияне провалились под лед в Норвегии
21:55
Стали известны подробности свадьбы Дианы Шурыгиной
21:37
Красную площадь закроют на шесть дней
21:19
Против Роналду нашли новые улики в скандале с изнасилованием
21:12
Дана Борисова выйдет замуж после скандала с наркотиками
21:04
Чуриковой вызвали скорую в театр
20:52
ФАС завел новое дело против Apple
20:29
Разлившей в суде ртуть мошеннице дали год тюрьмы
20:21
За что женщины и мужчины любят Стаса Михайлова
20:16
Розенбаум сломал ребра
20:03
В России нашли потомка захороненного в Турции генерала
19:53
На Урале бизнес-леди пыталась подкупить сотрудника ФСБ
19:33
Геи поссорили Кличко и "Правый сектор"
19:31
Писатель Веллер устроил скандал в прямом эфире (видео)
19:12
Подросток спас котенка из-под колес машины (видео)
19:12
Почему врачи бессильны перед СПИДом
19:08
Оппозиция снова хочет подставить школьников
19:06
Украине предложили новый алфавит
18:49
Зейналова вывела на подиум особенную дочь
18:48
Шарапова одержала вторую подряд победу после дисквалификации
18:41
В Петербурге закрыли станцию метро "Пионерская"
18:33
В России признали Церковь летающего макаронного монстра
18:21
Москвич подстрелил соседа из арбалета
18:20
Длинноногие совы поразили Сеть
18:20
В Москве пьяный водитель протаранил маршрутку (видео)
18:01
Джоли заставляет Питта спать с нянями
17:58
В Берлине неизвестный напал на полицейских
17:46
Пресс-конференция Путина и Абэ
17:45
Губерниев снова прошелся по Фуркаду
17:38
Чем Россия ответит на ядерный удар США
17:37
"Бриллиант Казахстана" ждет гостей из 100 стран
17:23
Кто виноват в крушении российского военного корабля
17:11
Трамп "вернул" Америку в позапрошлый век
17:04
Москву сковали аномальные пробки
16:50
В Сети предлагают слетать в Шри-Ланку за фото пятой точки (видео)
16:46
Раскрыто неожиданное свойство соли
16:37
Полина Гагарина во второй раз стала мамой
16:29
Американским астронавтам нечего надеть
16:27
Как бесплатно путешествовать по Швейцарии
16:25
Рыжий из "Иванушек" выступает с серьезной травмой
16:19
Ближайшая подруга Даны Борисовой обескуражила признанием
16:19
Рейдерский захват парковки в Москве обернулся побоищем (видео)
16:02
Корчевников сделал заявление о шоу "Прямой эфир"
16:02
Во французском McDonald's прогремел взрыв
16:00
У племянника Бондарчука на премьере сняли отпечатки
загрузить ещё

ВЫБОР ЧИТАТЕЛЕЙ

"Первый канал" оплатил лечение Даны Борисовой
Андрей Малахов два года молчал про Дану Борисову
Борисова эмоционально ответила на нападки матери
Корчевников сделал заявление о шоу "Прямой эфир"
Стали известны подробности свадьбы Дианы Шурыгиной
Всех россиян обяжут платить за новую строку в счете ЖКХ
Шоу-бизнес

Фото Бородиной с мужем в военной форме вызвало возмущение

Ксения Бородина с мужем. Фото: instagram.com/borodylia
Известный блогер Лена Миро высказала свое мнение о фотосессии Ксении Бородиной и ее супруга Курбана омарова, снявшихся в форме солдат Красной армии времен Великой Отечественной войны. Женщина призналась, что ей стало мерзко от этих кадров, с ней согласилось большинство подписчиков.
прочитано 2731 раз

Свое возмущение блогер Лена Миро выплеснула на страничку в известной социальной сети "Живой журнал". Для начала женщина назвала "Дом-2" колхозом и заявила, что он "теряет берега". "На днях Бородина опубликовала фотографию, на котором она и ее муж позируют в образах солдат Великой Отечественной Войны", – кратко оповестила своих подписчиков Миро.

ПО ТЕМЕ

Ксения Бородина: Такие слова – это просто позор!

Как изменилась Ксения Бородина

Бородина волнуется за больную дочь

 Ксения Кимовна Бородина

Ксения Кимовна Бородина телеведущая, актриса

Далее Лена призналась, что ее "передернуло" от фотографий. "Девка с развеселым прошлым и, возможно, настоящим и тип с очень темной, по слухам, биографией, облачились в военную форму прошлых лет и нацепили на себя ордена. Когда я это увидела, меня передёрнуло. Развалил, твою мать, яйца. Типа воин. Типа защитник, ага", – съязвила блогер.

Миро обратилась к подписчикам, взывая к их самым светлым и возвышенным чувствам, нажимая на больные точки. "Вот скажите мне: разве имеет право такой пассажир вешать на себя ордена, которые давали нашим дедам за героизм, когда те рисковали жизнью, когда в них стреляли, когда они возвращались домой калеками или падали замертво на поле боя? Разве имеет право эта девка вешать на себя что-то, кроме силиконовых сисек и нарощенных волос? Какое она имеет право цеплять на себя святые для каждого русского человека символы?" – возмущенно написала Миро.

В заключение она заявила, что "это за гранью, конечно". "Мне мерзко. А вам?" – обратилась к подписчикам Лена. Поклонники не заставили себя долго ждать. Они оказались солидарны с блогером.

Ксения Бородина. Фото: instagram.com/borodylia

"Конечно, мерзко!", "Мерзость", "Мерзко. Мало того, что на этих недолюдей молодежь ровняется и воспринимает их поведение как норму. Но цеплять ордена как побрякушки для красоты кадра – это святотатство", "А мне просто неприятно. Как будто к чему то очень липкому и очень гадко прикоснулась", "Мои оба деда воевали. Мерзко это видеть, да(( Может Бородина почитает статью и комментарии, помутненный разум немного прояснится, и она хотя бы уберет это фото из инстаграма, коли уж бесстыдства хватило эту фотосессию сделать..." , – выразили свое мнение подписчики. Отметим, что пока фото все еще "висит" в аккаунте ведущей "Дома-2".

Автор: Наталья Аряева28 апреля 2017, 14:35
ФОТОРЕПОРТАЖ

Бородина и Темникова погуляли на девичнике Крутого

567

комментарии

Политика

Маккейн назвала Обаму грязным капиталистом
Тиллерсон пожаловался на поездку в Москву
США готовят сценарий ядерного удара по России
Украину поставили на место за шутки о Черноморском флоте

Шоу-бизнес

Друзья оскорбили и предали Киркорова перед юбилеем
Толкалина сразила наповал "голым" платьем
Андрей Разин странно ведет себя после смерти сына
Максакова держится из последних сил

Проишествия

Кто виноват в крушении российского военного корабля
Извержение вулкана на юге Японии попало на видео
Рейдерский захват парковки в Москве обернулся побоищем (видео)
Российский военный корабль затонул в Черном море

Lifestyle

Волчек откровенно об отношениях с Гафтом
Розенбаум сломал ребра
Пять любимых фильмов с Моргуновым
Пугающее пророчество от Эммы Уотсон и Тома Хэнкса
Шоу-бизнес

Бывший муж вернулся к Ларисе Гузеевой

Актриса показала семейную идиллию
Шоу-бизнес

Вскрылось лицемерие матери Даны Борисовой

Раньше женщина хорошо относилась к Тиме Брику
Шоу-бизнес

Россияне испугались за изменившегося Андрея Губина

Поклонники всерьез обеспокоены психическим состоянием кумира
Шоу-бизнес

Бузова публично схватилась за округлившийся живот

Беременность восхитила ведущую "Дома-2"

Гороскоп

Дана Борисова выйдет замуж после скандала с наркотиками
Филипп Киркоров скоро женится
Астрологический прогноз с 24 по 30 апреля
Табаков покинет семью ради жизни за границей

Фоторепортажи

Звезды вывели детей на подиум
У племянника Бондарчука на премьере сняли отпечатки
Бузова сверкнула грудью в ресторане
Эротичные купальники из скотча удивили мир

Спорт

Против Роналду нашли новые улики в скандале с изнасилованием
Губерниев снова прошелся по Фуркаду
Жених поразил Маргариту Мамун маленьким размером
Шарапова назвала беременность Уильямс лучшим подарком

Регионы

В Томске ищут спасших выпавшего с седьмого этажа ребенка (видео)
Цыганка гипнозом поставила жертву на колени (видео)
В Астрахани поймали грабителя в гуаши
В магазине Сыктывкара нашли "крыску Лариску" (фото)
+18 © 2017 Dni.ru. Все права защищены. olgazaharova@dni.ru