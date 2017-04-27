Виктория Боня оправдалась за свои "голые" фото

Звезда "Дома-2" Виктория Боня высказалась об утечке своих пикантных фотографий, на которых запечатлена голой, в Сеть. Девушка призналась, что очень расстроена, и искренне не понимает, как папарацци удалось ее снять.

Вот уже на протяжении нескольких дней в интернете "гуляют" фотографии голой Виктории Бони, расслабляющейся на пляже и принимающей водные процедуры в океане. пользователи Сети на все лады просклоняли внешность Вики, а журналисты решили связаться с девушкой, чтобы выяснить, как же папарацци удалось сфотографировать ее.

"Я пошла купаться в океан. У меня купальник без лямок, и когда я захожу в воду, то просто спускаю его вниз, на талию. Также я купалась и в этот раз. А потом мне пришла идея все снять. Я подумала: сниму под водой купальник, в руках его подержу и поплаваю, никто и не заметит", – начала оправдываться Боня.

По словам Виктории, они находились на пляже вместе с подругой, причем были довольно далеко от других людей. "И я предложила своей подруге тоже снять купальник. Все равно под водой никто ничего не увидит, а такие ощущения классные. Вода по-другому воспринимается, настоящее соединение с природой. Я очень люблю так купаться на безлюдных пляжах. Подруга засомневалась: "А вдруг кто увидит?". И я тогда в шутку выпрыгнула из воды и сказала: если кто придет, то я закрою тебя своим телом. На самом деле вообще никого в округе не было. Мы не видели ни одного человека", – уверила репортеров девушка.

Публикация от Victoria Bonya ♐️ (@victoriabonya) Фев 1 2017 в 8:17 PST

Боня призналась, что она даже не могла предположить, что в Майами, где ее якобы никто не знает, она может попасть в объектив папарацци. "Нас еще и в другой день снимали. Мы тогда не плавали, а просто сидели на лежаках. Сняли на видео, выложили на Youtube. Так что не купайтесь голыми на пляжах. Там работают папарацци и могут вас сфотографировать", – цитирует расстроенную Викторию Боню Woman Hit.