Бесстыдное видео рукоблудия Даны Борисовой

Обнаженная девушка, как две капли воды похожая на телеведущую, перед камерой ласкает себя. Правда, все прелести красотки заретушированы. Но кто снял ее и зачем – большой вопрос.

Имя телеведущей Даны Борисовой все чаще ассоциируется с чем-то скандальным. Все страна обсуждала ее тяжбу с бывшим мужем, конфликт с матерью, потерю дочери, которую забрал к себе отец, лечение от наркозависимости в Таиланде и анорексию. Но оказалось, это только цветочки!

Ягодки же свои – прелестные перси Даны можно оценить, посмотрев видео. В сети появился ролик, на котором девушка, удивительным образом похожая на Дану Борисову, занимается самоудовлетворением – гладит грудь, теребит соски и слегка постанывает. Видимо, от удовольствия. Каким образом этот приватный бесстыдный ролик попал в социальную сеть "ВКонтакте", кто снимал девушку, похожую как две капли воды на Дану, на телефон и зачем это интимное занятие вообще нужно было запечатлевать, – большой вопрос.

Реакцию самой Даны на это видео узнать пока невозможно. Дело в том, что, как писали ранее Dni.Ru, Борисова уже давно не выходит на связь.

Журналисты много раз пытались связаться с красоткой. Но ее телефон выключен, а в сервисе мгновенного обмена текстовыми сообщениям WhatsApp послания хотя и доставляются, но остаются без ответа. Дана за все это время написала корреспонденту Dni.Ru единственную фразу: "Моя мама постаралась и теперь мне ******", после чего пропала. Возможно, в реабилитационном центре, куда за счет Первого канала отправили Дану, пациентам запрещено пользоваться гаджетами – отвечать на звонки, писать сообщения и делать посты в социальных сетях.